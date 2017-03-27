Жительнице Бобруйска Веронике Геровой не удалось доказать налоговикам, что не должна платить сбор по декрету № 3. Налоговая хоть и признала, что косвенно женщина платит НДС, то есть участвует в финансировании госрасходов, но этого недостаточно, чтобы не платить сбор.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, 31-летняя Вероника Герова с 2014 года не может найти в Бобруйске работу «с зарплатой хотя бы выше минимальной». В декабре 2016 года она получила из налоговой письмо счастья. Женщина отправила в инспекцию ответное письмо, которое ей помог составить супруг. В обращении она указала, что в извещении нет ни печати, ни подписи, а требование заплатить 360 рублей противоречит Конституции, Трудовому кодексу и некоторым международным договорам, ратифицированным нашей страной. По мнению семьи, белорусы уже участвуют в финансировании госрасходов, просто делая покупки, оплачивая услуги ЖКХ и мобильную связь, бобруйчане поделились со всеми белорусами. Своим опытом семья решила поделиться со всеми и начала снимать об этом видеоролики.

На днях Геровым пришел ответ из налоговой. Инспекция отказалась освободить Веронику от уплаты налога. Об этом семья снова сняла ролик .

— Первая часть письма — скучная, вторая — ни в какие ворота не лезет. Вам будет интересно ее послушать, — рассказывает бобруйчанка.

В своем письме налоговая Бобруйска ссылается на Декрет № 3 с изменениями, объясняет, кто и в каком случае должен финансировать госрасходы, а кто освобождается от уплаты сбора. Также указывает, что по информационной базе данных плательщиков сбора на финансирование госрасходов Герова является плательщиком сбора за 2015 год. Исключать бобруйчанку из нее или аннулировать извещение оснований нет.

В письме также говорится о том, что форма извещения «не предусматривает такие реквизиты как подпись должностного лица налогового органа».



Скриншот видеоролика на YouTube

Налоговая поясняет, что «сбором признается обязательный платеж в республиканский и/или местный бюджет, взимаемый с организаций и физических лиц, обязательными составляющими которого являются плательщики и элементы обложения сбором». Налоговики также подчеркивают, что участие граждан в финансировании госрасходов — обязанность, заложенная в Конституции, которая выражается в уплате государственных налогов, пошлин и иных платежей.

— Обращаем внимание, что Декретом определены виды налогов, уплата которых влияет на размер сбора — это подоходный налог с физических лиц, единый налог с ИП и иных физических лиц, налог при упрощенной системе налогообложения. Плательщиками данных налогов являются все физические лица, осуществляющие трудовую, предпринимательскую и/или иную оплачиваемую деятельность, — говорится в ответе налоговой.

Что касается налога на добавленную стоимость и акцизы, налоговая подчеркивает, что их уплачивают организации, предприниматели. Физлица оплачивают НДС и акцизы, если ввозят товар на территорию Беларуси.

— Физические лица, приобретающие товары народного потребления и услуги, не являются плательщиками налога на добавленную стоимость и акцизы […]. Дополнительно отметим, что все граждане, приобретающие товары либо услуги на территории Республики Беларусь, действительно косвенно уплачивают налог на добавленную стоимость и акцизы, которые заложены в стоимость таких товаров и услуг, — говорится в письме из инспекции министерства по налогам и сборам по городу Бобруйск.

И тут же — еще одна деталь: работающие граждане уплачивают подоходный налог с зарплаты, других доходов, делают отчисления в ФСЗН. Эти налоги и учтены в декрете «с целью обеспечения социальной справедливости». Документ не включает в себя «возмещение гражданами каких-либо затрат, произведенных государством в их интересах».

— Декрет издан в соответствии со статьей 101 Конституции Республики Беларусь, согласно которой в силу особой необходимости президент Республики Беларусь по своей инициативе либо по предложению правительства может издавать временный декрет, имеющий силу закона, — зачитывает далее Вероника Герова и недоумевает: — Что это за особая необходимость? У нас военное положение или какой-то другой форс-мажор?

Андрей Геров, муж Вероники, рассказал, что добиваться аннулирования извещения на уплату сбора семья больше не будет. И снимать видео на эту тему тоже больше не планирует.

— Нам тяжело тут жить. Что делать дальше — пока думаем. В принципе, наша позиция есть в подписи к видео. И на этом, пожалуй, все. Оплачивать налог пока не будем, — сказал он.

В подписи к видеоролику семья поясняет, что пока видит выход в том, чтобы уехать из страны (орфография и пунктуация автора сохранены): «Мы с радостью бы работали в Белоруссии, по своим профессиям, если бы могли жить за ту зарплату, которую предлагает государство. За такие деньги можно быть лишь рабом».