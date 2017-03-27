|
"Петля Пристрастия" отметит "Альбом года" на концерте в Минске
7 апреля
Группа была образована в 2004 году в Минске вокруг Ильи Черепко-Самохвалова — вокалиста и автора песен, также известного по группе «Кассиопея». Дебютный альбом «Всем доволен» вышел в 2009 году на российском лейбле «Снегири» и дал коллективу первую серьезную волну популярности в Беларуси и России.
С тех пор альбомы «Петли» не раз признавались лучшими за год журналом «Афиша» (Россия), Илья Черепко-Самохвалов номинировался на звание лучшего текстовика по версии премии Артемия Троицкого «Степной волк». В Беларуси альбом «Фобос» (2013) получил награду «Лучший альбом» на премии Rock Profi по голосам белорусских музыкантов.
Петля Пристрастия «Груз» (18+)
Петля Пристрастия «Мода и облака» (альбом, 18+)
Четвертая пластинка «Мода и облака», которую участники «Петли пристрастия» назвали более танцевальной поп-ориентированной, вышла весной 2016 и на днях принесла группе сразу четыре награды Experty.by по голосам белорусских музыкальных критиков. Среди них главная — «Альбом года» и связанная с ней рекламная поддержка концерта от проекта Maksivision.
— Мы объявили этот концерт еще до наград Experty.by — у нас есть традиция играть концерты в апреле. Но награды и поддержка стали приятным бонусом. Как обычно, будем играть около двух часов — до последней капли пота каждого зрителя, — говорит гитарист и менеджер группы Иван Селищев.
7 апреля в клубе Re: Public большой сольный концерт группы «Петля Пристрастия». Начало в 19.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 апреля группа "Петля Пристрастия" даст большой сольный концерт в клубе Re:Public.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии