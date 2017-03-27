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"Петля Пристрастия" отметит "Альбом года" на концерте в Минске

28.03.2017 12:12 — Разное | Tut.by  
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7 апреля группа «Петля Пристрастия» даст большой сольный концерт в клубе Re: Public. На нем прозвучат лучшие песни из всех дисков группы, включая «Мода и облака» (2016), который на прошлой неделе был признан «Альбомом года» на наградах Experty.by.


Группа была образована в 2004 году в Минске вокруг Ильи Черепко-Самохвалова — вокалиста и автора песен, также известного по группе «Кассиопея». Дебютный альбом «Всем доволен» вышел в 2009 году на российском лейбле «Снегири» и дал коллективу первую серьезную волну популярности в Беларуси и России.

С тех пор альбомы «Петли» не раз признавались лучшими за год журналом «Афиша» (Россия), Илья Черепко-Самохвалов номинировался на звание лучшего текстовика по версии премии Артемия Троицкого «Степной волк». В Беларуси альбом «Фобос» (2013) получил награду «Лучший альбом» на премии Rock Profi по голосам белорусских музыкантов.

Петля Пристрастия «Груз» (18+)

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Петля Пристрастия «Мода и облака» (альбом, 18+)

Четвертая пластинка «Мода и облака», которую участники «Петли пристрастия» назвали более танцевальной поп-ориентированной, вышла весной 2016 и на днях принесла группе сразу четыре награды Experty.by по голосам белорусских музыкальных критиков. Среди них главная — «Альбом года» и связанная с ней рекламная поддержка концерта от проекта Maksivision.

— Мы объявили этот концерт еще до наград Experty.by — у нас есть традиция играть концерты в апреле. Но награды и поддержка стали приятным бонусом. Как обычно, будем играть около двух часов — до последней капли пота каждого зрителя, — говорит гитарист и менеджер группы Иван Селищев.

7 апреля в клубе Re: Public большой сольный концерт группы «Петля Пристрастия». Начало в 19.00.

Билеты от 20 руб.

Инфолиния: (029) 570-38-59.

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Теги: Минск
 
 
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7 апреля группа "Петля Пристрастия" даст большой сольный концерт в клубе Re:Public.

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