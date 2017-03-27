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Редкий случай: женщина 50 лет прожила с маслом в легких

28.03.2017 13:00 — Разное | Tut.by  
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Пожилая американка прошла процедуру по заполнению полости в груди маслом — и провела с ним несколько десятилетий. Описание этого случая опубликовано в журнале New England Journal of Medicine, кратко об этом сообщает издание Live Science.


Изображение: Abhilash Koratala / nejm.org

86-летняя женщина обратилась к врачу из-за жгучей боли в груди и верхней части живота. Ей поставили диагноз «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь» и назначили лечение. Однако рентген грудной клетки показал кое-что необычное: в верхней части левого легкого была непрозрачная область.

Медики подозревали, что это может быть скопление гноя или крови в пространстве между грудной клеткой и легким, которое называют плевральной полостью. Однако женщина вспомнила, что в 1950-х проходила процедуру под названием олеоторакс.

Раньше так лечили туберкулез: плевральную полость заполняли стерильным маслом. Процедуру перестали проводить в 1950-х, когда стали известны более эффективные средства против болезни.

Обычно масло после процедуры убирали. Однако пожилая пациента не смогла вспомнить, почему не сделала этого. По словам исследователей, некоторые пациенты замечали улучшение и не обращались к врачу повторно.

Хотя часть ее легкого была разрушена маслом, орган хорошо справлялся со своей функцией. Состояние женщины было стабильным, и медики не стали убирать масло из ее легкого. «Учитывая, что с момента прекращения этого лечения прошло более 60 лет, сейчас редко можно увидеть пациентов с маслом в легких», — рассказал автор работы Абхилаш Коратала.

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Раньше так лечили туберкулез: плевральную полость заполняли стерильным маслом.

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