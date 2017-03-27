﻿ Wargaming разыграет 300 000 долларов в Москве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Wargaming разыграет 300 000 долларов в Москве

28.03.2017 12:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гранд-финал Wargaming.net League 2017, в котором сразятся сразу 12 лучших команд со всего мира, пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Ледовый дворец» в Москве.

Соревнования будут состоять из двух этапов: на первом, который пройдет 23−24 мая, будут отобраны 8 команд, игрокам которых предстоит побороться за главный приз 27 — 28 мая в Ледовом дворце.


Сам Гранд-финал благодаря формату «атака/оборона» обещает быть зрелищным, ведь в бой пойдет техника максимального, десятого уровня. Самые «толстые», самые бронированные и самые мощные танки и ПТ САУ в игре, которые не будут отсиживаться в кустах, а крушить друг друга. Призовой фонд Гранд-финала составит внушительные 300 тысяч долларов.

Зрителям предстоит увидеть бескомпромиссное сражение между сильнейшими коллективами HellRaisers и Natus Vincere (Na'Vi). Смогут ли Na’Vi снова взять чемпионский титул и 150 тыс. долларов за первое место или их все-таки потеснят с пьедестала?

Также на финале будут озвучены эксклюзивные подробности о крупных обновлениях World of Tanks, которые готовят разработчики. Вход на Гранд-финал в 2017 году будет для зрителей бесплатным.

Читайте также: 350 тысяч долларов на зарплату «танкистам»: топ-менеджер об особенностях Wargaming.net League

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гранд-финале сразятся сразу 12 команд со всего мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Очередникам Октябрьского и Центрального районов предлагают арендное жилье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика