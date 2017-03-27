Гранд-финал Wargaming.net League 2017, в котором сразятся сразу 12 лучших команд со всего мира, пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Ледовый дворец» в Москве.

Соревнования будут состоять из двух этапов: на первом, который пройдет 23−24 мая, будут отобраны 8 команд, игрокам которых предстоит побороться за главный приз 27 — 28 мая в Ледовом дворце.





Сам Гранд-финал благодаря формату «атака/оборона» обещает быть зрелищным, ведь в бой пойдет техника максимального, десятого уровня. Самые «толстые», самые бронированные и самые мощные танки и ПТ САУ в игре, которые не будут отсиживаться в кустах, а крушить друг друга. Призовой фонд Гранд-финала составит внушительные 300 тысяч долларов.

Зрителям предстоит увидеть бескомпромиссное сражение между сильнейшими коллективами HellRaisers и Natus Vincere (Na'Vi). Смогут ли Na’Vi снова взять чемпионский титул и 150 тыс. долларов за первое место или их все-таки потеснят с пьедестала?

Также на финале будут озвучены эксклюзивные подробности о крупных обновлениях World of Tanks, которые готовят разработчики. Вход на Гранд-финал в 2017 году будет для зрителей бесплатным.