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Россия требует уровнять акцизы на сигареты в ЕАЭС

28.03.2017 12:59 — Разное | Ежедневник  
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Россия требует уровнять акцизы на сигареты в ЕАЭС

Дешевые сигареты из соседних стран является главной причиной распространения нелегальных сигарет в России.

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уже подготовлен проект соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов ЕАЭС, сообщают «Известия».

в результате обсуждения вопроса в ЕЭК принято решение установить к 2022 году единую для стран ЕАЭС индикативную ставку на сигареты в размере 35 евро за тысячу штук. Это следует из письма замглавы Минфина России Ильи Трунина от 17 марта в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

В данном случае индикативная ставка — среднее значение, от которого может отталкиваться каждая страна при установлении своего «табачного» акциза.

В письме Минфина сказано, что для всех стран разработан диапазон отклонений фактических ставок от индикативной.

Для Беларуси, Казахстана и Российской Федерации размер отклонения должен быть не более чем на 15% в меньшую сторону и не более чем на 20% в большую. Для Армении, Кыргызстана и в отношении сигарет первой ценовой группы (дешевый ассортимент) для Беларуси — не более чем на 30% в меньшую сторону и не более чем на 20% в большую сторону.

«В настоящее время ведутся переговоры о согласовании указанных размеров ставок акцизов на сигареты», — подчеркивает в письме Илья Трунин.

С Беларусью есть разногласия по размеру ставки акциза на сигареты первой ценовой категории, отмечено в письме замглавы Минсельхоза Евгения Непоклонова от 13 марта в Федеральное собрание, пишут «Известия».
Сейчас государства ЕАЭС по-разному исчисляют акциз на сигареты.

Сегодняшнее значение ставки «табачного» акциза в России составляет не менее 34 евро за 1 тыс. сигарет. В Беларуси аналогичный показатель в четыре раза ниже — около 500 российский рублей за 1 тыс. штук, а в Казахстане примерно вдвое ниже — примерно 1,1 тыс. рублей за 1 тыс. штук. Подобные ставки определяют существенный ценовой разрыв розничных цен.

В 2016 году ставки акцизного налога на табачную продукцию в России превышали ставки акциза в союзных странах минимум на 28% и максимум на 71%. 
В результате, как следует из документов ФАС, «цены на сигареты популярных брендов в России превышают цены на аналогичную продукцию в странах ЕАЭС на 35,2% в дешевом, на 61,9% в экономичном, на 55,2% в среднеценовом и на 42,3% в премиальных сегментах».

В ЕЭК подчеркнули, что соглашение призвано минимизировать нелегальный трансграничный переток табачной продукции. 
 
 
 
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