В ночь с 27 на 28 марта трезвый 18-летний парень и пьяная 19-летняя девушка спровоцировали на голливудскую погоню сотрудников минской ГАИ.

Около 02:00 в районе улиц Евфросинии Полоцкой и Притыцкого сотрудники ГАИ заметили черный БМВ 5-й серии. Водитель стал ускоряться при приближении машины Госавтоинспекции, и инспекторы пустились в погоню, сообщает БелТА .

Инспекторы включили проблесковые маячки и звуковую сирену, водителю неоднократно предлагали остановиться, но он наоборот увеличил скорость и вскоре выехал на МКАД. Чтобы остановить автомобиль, сотрудники ГАИ использовали фуру, грузовым отсеком которой перекрыли вторую и третью полосы. На свободной первой полосе стоял сотрудник ГАИ, но лихач не только не остановился, но едва не сбил госавтоинспектора.

Тогда о погоне были извещены все сотрудники ГАИ, которые в это время несли дежурство на улицах города. В районе Партизанского проспекта БМВ стала уходить за город на трассу М4. По автомобилю решили открыть огонь, но тот стал вилять и таранить служебные автомобили ГАИ, поэтому стрельбу прекратили. ыло

После этого БМВ снова въехала в город. У ТЦ "Простор" водитель и пассажир успели поменяться местами, теперь за рулем вместо пьяной девушки сидел трезвый парень. На Смоленской улице машина протаранила два автомобиля ГАИ, пытаясь столкнуть их с дороги. Водитель не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и врезался в дорожный знак. Здесь беглецов и задержали.

В отношении их составлено более десяти административных материалов. Проводится дополнительная проверка.