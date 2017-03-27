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Очередникам Октябрьского и Центрального районов предлагают арендное жилье

28.03.2017 12:56 — Разное | Tut.by  
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Нуждающимся в улучшении жилищных условий двух районов столицы предлагают написать заявления на арендное жилье.

Очередникам Октябрьского района предлагают три двухкомнатные квартиры в доме № 41 на улице Казинца.


Площадь квартир 40−46 квадратных метров. Платить за них надо будет 147−199 рублей в месяц.

В квартирах нет лоджий и установлена газовая колонка. Заявление можно написать по 5 апреля в «Одном окне» на Чкалова, 6.

В Центральном районе есть «двушка» для очередников с удостоверением инвалида-колясочника.

Квартиру сдают на Осипенко, 19. Она находится на первом этаже, площадь — 66 метров. Арендная плата составит 369 рублей в месяц.


Заявление в «Одном окне» на Мельникайте, 6 принимают по 4 апреля.

В этом месяце написать заявление еще могут успеть очередники Первомайского и Советского районов.

 
 
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