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Очередникам Октябрьского и Центрального районов предлагают арендное жилье
Нуждающимся в улучшении жилищных условий двух районов столицы предлагают написать заявления на арендное жилье.
Очередникам Октябрьского района предлагают три двухкомнатные квартиры в доме № 41 на улице Казинца.
Площадь квартир 40−46 квадратных метров. Платить за них надо будет 147−199 рублей в месяц.
В квартирах нет лоджий и установлена газовая колонка. Заявление можно написать по 5 апреля в «Одном окне» на Чкалова, 6.
В Центральном районе есть «двушка» для очередников с удостоверением инвалида-колясочника.
Квартиру сдают на Осипенко, 19. Она находится на первом этаже, площадь — 66 метров. Арендная плата составит 369 рублей в месяц.
Заявление в «Одном окне» на Мельникайте, 6 принимают по 4 апреля.
В этом месяце написать заявление еще могут успеть очередники Первомайского и Советского
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За жилье придется платить 147-369 рублей.
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