Традиционная встреча городов-побратимов Беларуси и России пройдет в Могилеве 30-31 марта. Ожидается, что в Могилев съедутся около 150 представителей городов-побратимов двух государств и гостей из стран СНГ.

Беларусь будут представлять мэры всех областных центров. С российской стороны прибудут делегации из Пензы, Вологды, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, других городов. Предполагается также участие делегаций городов, породненных с Могилевом: Сумгаит (Азербайджан), Семей (Казахстан), Нарын (Кыргызстан), Худжанд (Таджикистан), Николаев (Украина).

Подробнее о программе предстоящей встречи расскажет:

председатель правления Белорусского общественного объединения "Породненные города" Борис БАТУРА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится в среду, 29 марта, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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