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Встреча мэров породненных городов

28.03.2017 13:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Традиционная встреча городов-побратимов Беларуси и России пройдет в Могилеве 30-31 марта. Ожидается, что в  Могилев съедутся около 150 представителей городов-побратимов двух государств и гостей из стран СНГ.

Беларусь будут представлять мэры всех областных центров. С российской стороны прибудут делегации из Пензы, Вологды, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, других городов. Предполагается также участие делегаций городов, породненных с Могилевом: Сумгаит (Азербайджан), Семей  (Казахстан), Нарын (Кыргызстан), Худжанд (Таджикистан), Николаев (Украина).

Подробнее о программе предстоящей встречи расскажет:

  • председатель правления Белорусского общественного объединения "Породненные города" Борис БАТУРА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится в среду, 29 марта, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:
E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.    

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В среду, 29 марта, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится встреча с журналистами председателя правления Белорусского общественного объединения...

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