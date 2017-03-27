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Для освоения Гарлыкского горно-обогатительного комбината потребовались очень сложные технологии. «Это сигнал всему миру, что мы можем открыть любую шахту», - сказал президент.

Во время своего визита в Туркменистан 29-31 марта Александр Лукашенко откроет Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, который строился под ключ белорусскими специалистами.

О том, каким достижением является данный проект, глава государства рассказал на встрече с председателем Совета Республики Нацсобрания Михаилом Мясниковичем, передает пресс-служба президента.

«В советские времена, когда там велись исследования, Советский союз не смог, не рискнул этим заниматься. Это была очень сложная технология в связи с теми грунтами, которые нам пришлось пройти», - вспомнил президент.

Реализация проекта Беларусью свидетельствует о том, что «технологии у нас солидные».

«И это сигнал всему миру, что мы можем открыть любую шахту и добывать там не только калийные удобрения, но любые полезные ископаемые шахтным способом. Я уже не говорю, открытым способом», - сказал Александр Лукашенко.

«Для нас это был очень важный проект, и хорошо, что мы его завершили", - добавил он.