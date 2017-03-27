В Беларуси задержан с поличным житель Новополоцка, изготовивший самодельное взрывное устройство.

Взрывное устройство было аналогичным тому, что было использовано в 2008 году возле стелы «Минск-город-герой» и в 2011 году во время теракта в минском метро на станции «Октябрьская».

Об этом в интервью «СБ. Беларусь сегодня» рассказал начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков.

Как рассказал представитель МВД, задержанный прожил в Германии несколько лет, успел принять там ислам и поменять свое имя на мусульманское, при этом известно, что он придерживался радикальных взглядов. В белорусском ведомстве не исключают, что мужчина планировал вернуться в Германию для совершения там теракта.