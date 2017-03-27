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Выяснено, как по-настоящему кошки относятся к людям
Американские ученые выяснили настоящее отношение домашних кошек к своим хозяевам. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Behavioural Processes, кратко о нем
Главный вывод — для кошек крайне важно социальное взаимодействие с людьми. По мнению ученых, животные получают от этого удовольствие.
К этому авторы пришли, отследив индивидуальные предпочтения кошек в таких категориях, как социальное взаимодействие, доступ к продуктам, игрушкам и запахи.
Большинство животных предпочло общение с человеком другим факторам, в частности питанию, которое оказалось на втором месте. В эксперименте участвовали 50 домашних кошек и животных из приютов, за которыми специалисты наблюдали в течение нескольких часов.
«Мы обнаружили, что 50 процентов кошек предпочитают взаимодействие с социальным раздражителем даже в случае, если у них был прямой выбор между социальным взаимодействием с человеком и другими стимулами из остальных трех категорий», — пишут авторы исследования.
Работа ученых опровергает популярный миф о том, что кошки являются эгоистичными и равнодушными к человеку животными.
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Главный вывод - для кошек крайне важно социальное взаимодействие с людьми.
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