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СК: в Борисове "накрыли" нарколабораторию, возбуждено уголовное дело

28.03.2017 14:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Управлением Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело в отношении двух молодых людей, организовавших лабораторию по производству особо опасных психотропных веществ, рассказала радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Фигуранты — двое неработающих граждан Российской Федерации, 1992 и 1993 годов рождения. Они были задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в одной из съемных квартир в Борисове", — сообщила Белоног.

Следствием установлено, что старший из задержанных, 25-летний мужчина, целенаправленно приехал из Российской Федерации в Республику Беларусь в октябре прошлого года для организации наркоторговли.

СК: в Борисове "накрыли" нарколабораторию, возбуждено уголовное дело
© Фото: из личного архива
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"Следуя инструкциям виртуального куратора, он снял квартиру в Борисове, где наладил специальную лабораторию по производству психотропов. В помощь пригласил 23-летнего знакомого, с которым их изготавливал, упаковывал и сбывал через тайники крупными партиями мелким распространителям", — рассказала Белоног.

При обыске квартиры в Борисове следователи обнаружили крупную партию наркотических веществ. В частности,  265,3 граммов с особо опасным психотропом ТМСР, а также 323,9 граммов, содержащих особо опасное вещество альфа-PVP. Кроме того, было обнаружено специальное оборудование, посуда, приспособления для расфасовки и другие химические средства. По всем изъятым веществам назначены экспертизы.

"В ходе работы с задержанными и исследования их мобильных устройств следователи получили данные о 260 фактах размещения ими закладок с крупными "дозами". Это от 50 до 100 граммов", — рассказала Белоног.

С момента задержания фигуранты находятся под стражей, следственные действия по уголовному делу пока продолжаются.

Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног о нарколаборатории в Борисове слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 44
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Двое безработных россиян организовали на съемной квартире в Борисове масштабную лабораторию по производству психотропов, следствие выявило 260 фактов сбыта...

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