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в Витебске Peugeot после столкновения с BMW сделал "сальто"
В Витебске Peugeot после столкновения с BMW перевернулся и снова стал на колеса. Авария, которая произошла днем 27 марта, попала в объектив камеры наружного наблюдения.
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По предварительной информации, автомобилем Peugeot управляла женщина. Она ехала по Московскому проспекту со стороны проспекта Победы в направлении улицы Короткевича и на перекрестке с улицей Петруся Бровки столкнулась с BMW. От удара Peugeot перевернулся и снова стал на колеса.
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Авария, которая произошла днем 27 марта, на пересечении Московского проспекта и улицы Петруся Бровки.
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