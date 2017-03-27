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в Витебске Peugeot после столкновения с BMW сделал "сальто"

28.03.2017 14:18 — Разное | Tut.by  
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В Витебске Peugeot после столкновения с BMW перевернулся и снова стал на колеса. Авария, которая произошла днем 27 марта, попала в объектив камеры наружного наблюдения.

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Видео: vlan4097, YouTube.com

По предварительной информации, автомобилем Peugeot управляла женщина. Она ехала по Московскому проспекту со стороны проспекта Победы в направлении улицы Короткевича и на перекрестке с улицей Петруся Бровки столкнулась с BMW. От удара Peugeot перевернулся и снова стал на колеса.

Как сообщил БЕЛТА представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, информации о пострадавших нет. Известно только, что менее чем через час после аварии женщина обратилась в больницу скорой медицинской помощи. О 37-летнем водителе BMW ничего не сообщается, но с места ДТП скорая никого не госпитализировала.

По факту ДТП проводится проверка. ГАИ обращается к очевидцам с просьбой сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть лично или по телефонам: 721−44−44 (МТС), 621−44−44 (велком).

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария, которая произошла днем 27 марта, на пересечении Московского проспекта и улицы Петруся Бровки.

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