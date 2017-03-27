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Видеофакт: сильный ветер раскачал кабинки колеса обозрения
28.03.2017 14:18 — Разное | Sputnik Беларусь
В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили, что во вторник по всей стране ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Непогода была зарегистрирована и 27 марта, однако ветер ничего не повредил.
"В суточной сводке МЧС нет никакой инфы о последствиях сильного ветра", — написал официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий в Twitter.
Ранее синоптики
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В Центральном детском парке имени Горького в Минске сильный ветер раскачал кабинки колеса обозрения. Смотрите на видео, как непогода бушует 28 марта.
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