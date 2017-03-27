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Видеофакт: сильный ветер раскачал кабинки колеса обозрения

28.03.2017 14:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили, что во вторник по всей стране ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Непогода была зарегистрирована и 27 марта, однако ветер ничего не повредил.

"В суточной сводке МЧС нет никакой инфы о последствиях сильного ветра", — написал официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий в Twitter.

Ранее синоптики объявили на 28 апреля оранжевый уровень опасности.

 
 
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В Центральном детском парке имени Горького в Минске сильный ветер раскачал кабинки колеса обозрения. Смотрите на видео, как непогода бушует 28 марта.

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