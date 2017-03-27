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Синоптики о погоде в конце марта: похолодает и пойдет снег

28.03.2017 14:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар – Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси в конце марта – ночью возможны заморозки, а днем – мокрый снег, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики о погоде в конце марта: похолодает и пойдет снег
© flickr.com/ Ingrid Taylar
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По информации Гидромета, ночью в среду 29 марта температура составит 0..–6°С, а днем на большей части территории страны пройдет дождь с мокрым снегом. При этом днем столбики термометров покажут от +3 до +9°С, а в юго-западных районах – до +15°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

В четверг в Беларусь придут атмосферные фронты с Балтийского моря: ночью на севере страны ожидается до –4°С, на юге +5°С, днем – от +2 до +8°С, а по юго-западу республики – до +10°С. Снова пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

По данным Гидромета, осадки в пятницу ожидаются утром и днем, а ночью будет холодно – 0..–7°С. Днем также обещают прохладную погоду – от +2 до +9°С, теплее будет в юго-западных регионах – там днем до +16°С.

Синоптики также пообещали, что в апреле в Беларусь наконец придет долгожданное тепло: уже в субботу ночью будет до +9°С, а в воскресенье – до +10°С, днем воздух прогреется до +13°С и +18°С соответственно.

 
Теги: Минск
 
 
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В Гидромете обещают, что апрель в стране начнется с теплой погоды – заморозков больше не предвидится.

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