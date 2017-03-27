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Владимир Кличко хочет провести прощальный бой в Киеве

28.03.2017 14:27 — Разное | Tut.by  
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Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко хочет провести прощальный бой на киевском стадионе «Олимпийский», сообщает портал Boxingscene.


Фото: boxingscene.com

«Эта арена отвечает всем требованиям проведения чемпионских боев. НСК „Олимпийский“, где проходил финал чемпионата Европы по футболу 2012 года, ничем не уступает лучшим стадионам Германии, — цитирует украинца ТАСС. — Было бы символично провести здесь прощальный бой».

Владимир Кличко не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда проиграл британцу Тайсону Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира по престижным версиям.

Ближайший бой ветеран планирует провести 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» против чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Энтони Джошуа.

Всего за свою карьеру Кличко провел 68 боев, одержав 64 победы (53 нокаутом) при четырех поражениях.

 
 
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Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко хочет провести прощальный бой на киевском стадионе...

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