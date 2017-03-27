Подавление протестных акций в центре Минска вызвало серию заявлений с осуждениями не только европейских и американских политиков.

С требованиями прекратить репрессии против мирных граждан выступили и внешнеполитические ведомства многих стран, а также некоторые их руководители. Очевидно, что все это породило глубокую озабоченность, а то и тревогу у тех, кто поддерживал, пусть и в разной степени, политику нормализации отношений с официальным Минском.

Монолог вместо диалога

Этому должен был способствовать и затеянный белорусским МИД с одобрения Александра Лукашенко так называемый «Минский диалог» всевозможных экспертов, аналитиков. После того, что случилось 25-26 марта в белорусской столице на фоне протестных акций в регионах страны, как-то трудно даже представить, кого теперь можно будет увидеть из серьезных, ответственных экспертов на этой разговорной площадке. И так были очевидны корыстные цели властей, ее создававшие ради прикрытия существующего в стране монолога.

Конечно, внешнеполитическую пропаганду никто и нигде не отменял, но вопрос всегда заключался в ее качестве. Вот как раз в этом заставил усомниться комментарий МИД РБ тех, кому он, в первую очередь, был адресован. Надо полагать, обнародованный сразу после минских событий этот комментарий был лишь рерайтом того, что накануне 25 марта говорил глава МИД РБ западным дипломатам, которых он специально приглашал к себе.

В исполнении ведомственного пресс-секретаря, которому, похоже, не дают покоя лавры его коллеги-блондинки из Москвы, озвучка этого текста не вызывала доверия. Особенно, когда он говорил о неких «коктейлях Молотова», автомобилях с оружием и что у него «язык не поворачивается» назвать такую (25 марта) акцию мирной.

Насколько известно, у некоторых западных потребителей такой мидовской озвучки невольно пришло на память выступление по телевидению накануне событий 19 декабря 2010 года тогдашнего главы президентской администрации. Тогда он перечислял почти аналогичный перечень аргументов про оппозицию. Как известно, затем появился перечень политзаключенных.

Неудачный тест Макея

Теперь вот уже в ранге министра, которого некоторые в Москве (и не только) склонны называть «прозападным», Владимир Макей пытался тестировать, вернее «окучивать» приглашенных на встречу западных дипломатов, аккредитованных в Минске приемлемыми для власти версиями происходящего.

О самой встрече, которой придавалось важное значение, никто из осведомленных СМИ так и не сообщил, что вполне соответствовало культивируемому в ведомстве Макея духу конспиративной дипломатии. А о результатах этой встречи можно судить по реакции внешнеполитических и иных европейских структур. Для них белорусский тест на европейскую демократию оказался невыполнимым.

Также остается констатировать негатив, возникающий в результате заявлений-обвинений в подрывных намерениях против Беларуси в адрес соседних Польши, Литвы и Украины. Происшедший телефонный контакт Порошенко с Лукашенко вряд ли смог существенно «подсластить» явно испорченное меню отношений. Ведь за спиной украинского президента стоит «майданутая» (термин минских пропагандистов) Верховная Рада, где нет однозначного отношения к режиму Лукашенко. Не исключено, что благодаря вольности украинских медиа вскоре станут известны подробности телефонного разговора между Порошенко и Лукашенко, состоявшегося накануне Дня Воли в Минске.

По мнению украинских и других наблюдателей, единоличный руководитель и организатор всевозможных побед, коим считают Лукашенко, своими заявлениями одним махом охладил отношения с соседями. И сильно омрачил радужные перспективы на дальнейшее развитие двусторонних отношений. В том числе и с такими европейскими структурами, как ПАСЕ и ПА ОБСЕ.

Неожиданный чернобыльский вариант

Как известно, 5-7 июля в Минске должна пройти очередная сессия ПА ОБСЕ, которую власти обещают провести на «высочайшем» уровне. До событий 25 марта были основания говорить, что из этого мероприятия попытаются сделать этакий фестиваль европейской демократии. А теперь вот многие погрузились в ожидания возможных последствий для всех происходящих процессов в Беларуси.

С нарастающим интересом наблюдатели гадают: кто же первым из европейцев теперь пожмет руку Лукашенко? А ведь ему еще протестанты обещают, на этот раз, совместно отметить всенародные праздники 1 и 9 мая. Можно еще напомнить о предстоящем 26 апреля традиционном Чернобыльском шляхе.

Как известно, стала реальностью нежелательная напряженность с Вильнюсом, позицию которого по БелАЭС поддерживает и ЕС. В связи с нынешними протестными настроениями тема строительства атомной станции в Островце может резко актуализироваться среди белорусского электората. И очередная годовщина чернобыльской трагедии в этом году может получить еще большее звучание.

При этом стоило бы учитывать, что напряженность между Минском и Вильнюсом возникла не только из-за неких лагерей по подготовке «боевиков» в Литве. Куда серьезней стала реальность нежелательной напряженности с Вильнюсом еще и по строительству БелАЭС . Ее в Литве считают геополитическим проектом Кремля и белорусского режима. Сегодня литовскую позицию поддерживает и ЕС. То есть, Литва отнюдь не без успехов, проблему безопасности БелАЭС трансформирует в общеевропейскую. И представляются неоправданными надежды некоторых минских, иных геостратегов , что находящейся в кризисе объединенной Европе сегодня не до возникших таких проблем между Минском и Вильнюсом.

При этом стоило бы помнить, что именно в Вильнюсе с 2013 года уже функционирует Центр передового опыта НАТО в области энергетической безопасности. Так что не будет сильным преувеличением предполагать, что внимание к теме БелАЭС будет усиливаться. Причем, как вне, так и внутри Беларуси. Пока тестирование атомного объекта признается в Литве и Европе в целом признается неудовлетворительным. И, при всей занятости Европы своими проблемами, непредсказуемость поведения белорусского правителя, в очередной раз продемонстрированная всем 25 марта , все же подпитывает определенный интерес к процессам, происходящими в Беларуси. Вероятно, очередным тестом для Европы могут стать упомянутые предстоящие даты в белорусском календаре в апреле, мае, июле. Что дальше, мало кто серьезно пытается сегодня прогнозировать.

Роман Яковлевский, политический обозреватель спец для БДГ