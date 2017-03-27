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«Мы родные братья, нам делить нечего», - так белорусский президент охарактеризовал свои отношения с Владимиром Путиным.

В разговоре с послом Армении Арменом Хачатряном Александр Лукашенко признался, что ненавидит посредников, передает его пресс-служба.

Их вокруг Беларуси всегда много ходило – «то с Евросоюзом, то еще с кем-то». «Да мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами», - заверил глава государства и посоветовал Армении придерживаться той же политики.

«Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь - у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего», - заявил президент

«Я ему как-то публично сказал - может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят», - сказал Александр Лукашенко.