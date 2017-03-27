Рост промышленного производства Беларуси в первые два месяца 2017-го снизился до +3,1% (к соотв. периоду прошлого года): месяц назад было +5,9%. Это результат ухудшения динамики в феврале: после 3-х подряд месяцев с индексом более +5% (к соотв. месяцу предыдущего года) февральский индекс сильно упал – до +0,3% (к февралю прошлого года), а с января объем промпроизводства сократился на 4,2%.

Особенно заметно падение в феврале производства транспортных средств и оборудования – на 38,4% к февралю прошлого года и на 23,8% к январю. Продолжается также падение в нефтепереработке (на треть с прошлого года)– результат «нефтяных санкций» России.

Но инерционный годовой индекс (за 12 последних месяцев) продолжил рост - вырос до 100,9%. А долларовый эквивалент объема промпроизводства растет благодаря стабильности валютного курса: в отчетном 12-месячном периоде он поднялся до $41,3 млрд (по итогам календарного 2016-го было чуть больше $40 млрд). Хотя это всего лишь уровень 2007-го.

Статистика за период с начала года

Белстат 24 месяца подряд (2015-й и 2016-й годы) показывал минусовые индексы объема промышленного производства Беларуси в формате «период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года». К концу прошлого года «минусы» начали заметно уменьшаться, и 2017-й начался с «плюса»: индекс января 2017-го - +5,9%. В феврале же он снизился до +3,1%.

Закончилось самое длительное и глубокое падение объема промышленного производства с 90-х, но продолжительность начавшегося плюсового периода в сегодняшних условиях трудно спрогнозировать. Пока что “плюсы” основываются на низкой сравнительной базе – сильном падении в последние 2 года.

В большинстве секторов промышленности в январе-феврале 2017-го выпуск продукции (и услуг) вырос (в сравнении с соттветствующим периодом 2016-го в сопоставимых ценах), особенно в производстве химических продуктов (+22,6%) и производстве изделий из дерева и бумаги (+20,8%).

Главный сектор белорусской промышленности (по объему выпуска продукции в денежном исчислении - почти 1/4 ) - производство продуктов питания, но рост производства в этом секторе в первые два месяца года незначительный - +0,9%.

Падение же наибольшее - в одном из существенных секторов промышленности – в производстве продуктов нефтепереработки (февраль 2017-го к февралю 2016-го – 65,5 %): продолжается ограничение поставок нефти Россией.

При этом удельный вес нефтепереработки в общем объеме промышленного производства в денежном выражении не изменился, чему способствовали выросшие цены в нефтяном секторе.

В январе-феврале промышленными предприятими Беларуси произведено продукции (и услуг) на Br13,49 млрд. Это рекордное значение среди таких же периодов всех предыдущих лет - благодаря инфляции.

Но в долларовом эквиваленте ($7,03 млрд) сегодняшний уровень - уровень кризисного 2009-го. Хотя с прошлого года произошел существенный рост благодаря укреплению Br-рубля к доллару и росту цен на нефтепродукты и калийные удобрения.

Да и в целом долларовый дефлятор уже стал плюсовым – пошел $-инфляционный прирост номинального показателя объема промпроизводства в денежном выражении: в январе-феврале долларовые цены выросли, в целом по промышленности, на 14,9% (к соответствующему периоду прошлого года). Это даже больше, чем рост цен в Br-рублях (+8,9%). Это результат укрепления Br-рубля к доллару и глобального роста долларовых цен на многие товары за год.

Помесячная статистика

Последние 5 месяцев промышленность показывает плюсовые индексы (в формате “к соответствующему месяцу прошлого года”), а в 3-х месяцах было более +5%. Индекс же отчетного февраля – только +0,3% (к февралю 2016-го).

При этом наибольшее падение в феврале 2017-го к февралю 2016-го отмечено в секторе производства транспортных средств и оборудования - больше, чем в нефтепереработке.

В сравнении с январем выпуск промышленной продукции в феврале сократился, в сопоставимых ценах, на 4,2%.

Причем сокращение отмечено в большинстве секторов промышленности, а больше других упало то самое производство транспортных средств и оборудования. Наибольший же прирост – в выпуске электрооборудования.

Объем промпроизводства в феврале – Br6,665 млрд. В январе было Br6,824 млрд: февральское падение произошло даже номинально. В долларовом же эквиваленте, наоборот, зафиксирован рост: $-эквивалент февральского объема - $3,523, январского – $3,503 млрд.

Исторический максимум месячного объема промышленного производства в денежном выражении в Br-рублях был в декабре 2016-го – Br7,165 млрд.

А месячный максимум $-эквивалента - $6,764 млрд - в марте 2012-го. А в феврале 2016-го месячный $-эквивалент упал, было, ниже $3 млрд – «дно» текущего кризиса.

Годовая статистика

Месяц назад промышленность Беларуси вышла из красной зоны” - закончился самый длительный с 90-х, 20-месячный, период минусовых годовых индексов объема промышленного производства. В отчетном 12-месячном периоде «март 2016-го – февраль 2017-го» «плюс» годового индекса увеличился: объем промпроизводства вырос к соответствующему периоду год назад на 0,9% в сопоставимых ценах.

За год (за последние 12 месяцев, “март 2016-го - февраль 2017-го”) предприятия промышленности Беларуси выпустили товаров и услуг на Br80,89 млрд. С 2013-го года даже номинальный рост Br-рублевого выражения объема производства идет очень медленно, несмотря на постоянное инфляционное приращение.

Долларовый эквивалент объема годового промышленного производства последние 2 месяца растет после достижения кризисного «дна» показателя по итогам 2016-го: в отчетном 12-месячном периоде он составил $41,3 млрд, что, однако, ниже годового объема даже 2007-го.

Рекодное же значение $-эквивалента годового объема промпроизводства Беларуси остается прежним и недосягаемым - $74 млрд в 2012-м. $-эквивалент календарного 2016-го - $40,2 млрд, 2015-го - $46,8 млрд, 2014-го - $65,4 млрд, 2013-го - $68,1 млрд, 2009-го - $46,2 млрд, 2008-го - $62,1 млрд.

Дальнейшая динамика промышленного производства будет определяться российским фактором – ситуацией с поставкой нефти и импортоемкостью российского рынка, которая может снизиться с падением мировых цен на нефть.