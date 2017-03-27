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В Германии украли 100-килограммовую золотую монету
Неизвестные украли канадскую золотую монету Big Maple Leaf («Большой кленовый лист») из берлинского Музея Боде. Информацию о краже 100-килограммового экспоната подтвердили в полицейском управлении города,
По информации TS, злоумышленники попали в помещения музея ночью через окно, находящееся над городскими железнодорожными путями. Для этого они использовали приставную лестницу, которую впоследствии бросили на месте преступления. Издание добавляет, что вывод о нескольких участниках преступления был сделан из-за веса и габаритов экспоната.
По мнению сотрудников полиции, похитившие монету преступники, скорее всего, знают о количестве и стоимости содержащегося в ней золота и не намереваются выставлять её на чёрном рынке целиком.
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Только номинальная стоимость изделия составляет почти миллион долларов.
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