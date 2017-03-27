Неизвестные украли канадскую золотую монету Big Maple Leaf («Большой кленовый лист») из берлинского Музея Боде. Информацию о краже 100-килограммового экспоната подтвердили в полицейском управлении города, сообщает издание Tagesspiegel.





По информации TS, злоумышленники попали в помещения музея ночью через окно, находящееся над городскими железнодорожными путями. Для этого они использовали приставную лестницу, которую впоследствии бросили на месте преступления. Издание добавляет, что вывод о нескольких участниках преступления был сделан из-за веса и габаритов экспоната.

По мнению сотрудников полиции, похитившие монету преступники, скорее всего, знают о количестве и стоимости содержащегося в ней золота и не намереваются выставлять её на чёрном рынке целиком.

По данным аукционного дома Dorotheum, 220-фунтовая (около 100 килограммов) монета с изображением королевы Великобритании и главы Содружества наций Елизаветы II входит в Книгу рекордов Гиннесса как объект с наибольшим содержанием золота — 999.99/1000. В 2010 году монета «Большой кленовый лист» была продана на австрийском аукционе за 4 миллиона долларов.