﻿ В Германии украли 100-килограммовую золотую монету. 21.by
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В Германии украли 100-килограммовую золотую монету

28.03.2017 14:46 — Разное | Tut.by  
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Неизвестные украли канадскую золотую монету Big Maple Leaf («Большой кленовый лист») из берлинского Музея Боде. Информацию о краже 100-килограммового экспоната подтвердили в полицейском управлении города, сообщает издание Tagesspiegel.


По информации TS, злоумышленники попали в помещения музея ночью через окно, находящееся над городскими железнодорожными путями. Для этого они использовали приставную лестницу, которую впоследствии бросили на месте преступления. Издание добавляет, что вывод о нескольких участниках преступления был сделан из-за веса и габаритов экспоната.

По мнению сотрудников полиции, похитившие монету преступники, скорее всего, знают о количестве и стоимости содержащегося в ней золота и не намереваются выставлять её на чёрном рынке целиком.

По данным аукционного дома Dorotheum, 220-фунтовая (около 100 килограммов) монета с изображением королевы Великобритании и главы Содружества наций Елизаветы II входит в Книгу рекордов Гиннесса как объект с наибольшим содержанием золота — 999.99/1000. В 2010 году монета «Большой кленовый лист» была продана на австрийском аукционе за 4 миллиона долларов.

 
 
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Только номинальная стоимость изделия составляет почти миллион долларов.

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