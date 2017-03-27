﻿ Почетные караулы Беларуси и РФ несли Вахту памяти в Брестской крепости. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Почетные караулы Беларуси и РФ несли Вахту памяти в Брестской крепости

28.03.2017 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Слет, приуроченный к 45-летию брестского Поста №1 проходит с 26 по 30 марта. Во второй день в торжественной обстановке все его участники друг за другом несли Вахту памяти.

Почетные караулы Беларуси и РФ несли Вахту памяти в Брестской крепости
© Sputnik/ Виктор Толочко
Вахта Голубевых: несколько поколений семьи стояли на Посту №1 в Бресте

Мероприятие организовано Брестским горисполком и ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи" при поддержке мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина.

На встрече присутствуют участники из Бреста, Минска, Витебска, Могилева, Москвы, Волгограда, Керчи, Мурманска, Нелидово, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Смоленска и Тулы. 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На слет Постов Памяти приехали 13 делегаций из городов-героев России и Беларуси. Все они показали свой ритуал заступления на Пост №1 у Вечного огня Брестской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В феврале динамика промышленного производства заметно ухудшилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика