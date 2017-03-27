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Почетные караулы Беларуси и РФ несли Вахту памяти в Брестской крепости
28.03.2017 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Слет, приуроченный к 45-летию брестского Поста №1 проходит с 26 по 30 марта. Во второй день в торжественной обстановке все его участники друг за другом несли Вахту памяти.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Мероприятие организовано Брестским горисполком и ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи" при поддержке мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина.
На встрече присутствуют участники из Бреста, Минска, Витебска, Могилева, Москвы, Волгограда, Керчи, Мурманска, Нелидово, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Смоленска и Тулы.
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