Слет, приуроченный к 45-летию брестского Поста №1 проходит с 26 по 30 марта. Во второй день в торжественной обстановке все его участники друг за другом несли Вахту памяти.

Мероприятие организовано Брестским горисполком и ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи" при поддержке мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина.

На встрече присутствуют участники из Бреста, Минска, Витебска, Могилева, Москвы, Волгограда, Керчи, Мурманска, Нелидово, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Смоленска и Тулы.