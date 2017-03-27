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В Минске - 709 рублей, а в Гродненской области - в 1,3 раза меньше. Сколько получают бюджетники
Средняя зарплата бюджетников в феврале составила 569,4 рубля. Это на 7,9 рубля, или на 1,4% больше, чем в январе. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как получки в бюджетных организациях отличаются по регионам.
Февральские заработки бюджетников отставали на 147,1 рубля от
В образовании в феврале в среднем получали 533 рубля. Это на 12,6 рубля больше, чем в январе. При этом зарплаты учителей в прошлом месяце составили 649,6 рубля (+12 рублей к январю), а профессорско-преподавательского состава — 894,7 рубля (+21 рубль).
В здравоохранении в феврале получили 587,4 рубля (+12,9 рубля): врачи — 939,7 рубля (+31,7 рубля), а средний медперсонал — 581,5 рубля (+7,5 рубля).
Реальная зарплата в бюджетных организациях в феврале выросла на 0,9% по сравнению с январем.
Правительство прогнозирует, что до 2020 года зарплаты бюджетников будут составлять 80% от средней получки по стране. В феврале этот показатель составил 79,5%.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как февральские получки в бюджетных организациях отличаются по регионам.
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