Средняя зарплата бюджетников в феврале составила 569,4 рубля. Это на 7,9 рубля, или на 1,4% больше, чем в январе. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как получки в бюджетных организациях отличаются по регионам.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Февральские заработки бюджетников отставали на 147,1 рубля от средних по стране . Больше всего в прошлом месяце зарабатывали в бюджетных организациях Минска (709,2 рубля), а меньше всего — в Гродненской области (527 рублей).

Зарплаты бюджетников, в рублях Регион Зарплата в феврале, рублей Как за месяц изменилась реальная зарплата, в % Минск 709,2 +1,8 Минская область 547,1 +1,2 Могилевская область 545,7 -0,3 Витебская область 540,7 -0,5 Брестская область 528,8 +2,2 Гомельская область 528,6 не изменилась Гродненская область 527 +1,1

В образовании в феврале в среднем получали 533 рубля. Это на 12,6 рубля больше, чем в январе. При этом зарплаты учителей в прошлом месяце составили 649,6 рубля (+12 рублей к январю), а профессорско-преподавательского состава — 894,7 рубля (+21 рубль).

В здравоохранении в феврале получили 587,4 рубля (+12,9 рубля): врачи — 939,7 рубля (+31,7 рубля), а средний медперсонал — 581,5 рубля (+7,5 рубля).

Реальная зарплата в бюджетных организациях в феврале выросла на 0,9% по сравнению с январем.

Правительство прогнозирует, что до 2020 года зарплаты бюджетников будут составлять 80% от средней получки по стране. В феврале этот показатель составил 79,5%.