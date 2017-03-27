﻿ В Минске - 709 рублей, а в Гродненской области - в 1,3 раза меньше. Сколько получают бюджетники. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске - 709 рублей, а в Гродненской области - в 1,3 раза меньше. Сколько получают бюджетники

28.03.2017 14:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Средняя зарплата бюджетников в феврале составила 569,4 рубля. Это на 7,9 рубля, или на 1,4% больше, чем в январе. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как получки в бюджетных организациях отличаются по регионам.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Февральские заработки бюджетников отставали на 147,1 рубля от средних по стране. Больше всего в прошлом месяце зарабатывали в бюджетных организациях Минска (709,2 рубля), а меньше всего — в Гродненской области (527 рублей).

Зарплаты бюджетников, в рублях
Регион Зарплата в феврале, рублей Как за месяц изменилась реальная зарплата, в %
Минск 709,2 +1,8
Минская область 547,1 +1,2
Могилевская область 545,7 -0,3
Витебская область 540,7 -0,5
Брестская область 528,8 +2,2
Гомельская область 528,6 не изменилась
Гродненская область 527 +1,1

В образовании в феврале в среднем получали 533 рубля. Это на 12,6 рубля больше, чем в январе. При этом зарплаты учителей в прошлом месяце составили 649,6 рубля (+12 рублей к январю), а профессорско-преподавательского состава — 894,7 рубля (+21 рубль).

В здравоохранении в феврале получили 587,4 рубля (+12,9 рубля): врачи — 939,7 рубля (+31,7 рубля), а средний медперсонал — 581,5 рубля (+7,5 рубля).

Реальная зарплата в бюджетных организациях в феврале выросла на 0,9% по сравнению с январем.

Правительство прогнозирует, что до 2020 года зарплаты бюджетников будут составлять 80% от средней получки по стране. В феврале этот показатель составил 79,5%.

Читайте также
От милиционера до горничной. Какую работу и какие зарплаты белорусам предлагают в госструктурах
Работа за «минималку». Каких специалистов ищут наниматели на зарплату в 265 рублей
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как февральские получки в бюджетных организациях отличаются по регионам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Почетные караулы Беларуси и РФ несли Вахту памяти в Брестской крепости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика