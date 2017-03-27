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Гарлыкский ГОК может стать партнером "Беларуськалия"
28.03.2017 15:14 — Разное | Ежедневник
Беларусь уже получила 700 млн долларов за строительство калийного завода в Туркменистане.
На счет ОАО "Белгорхимпром", которое является подрядчиком Гарлыкского горно-обогатительного комбината, перечислено уже 700 млн долларов за проведенные работы, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович по итогам встречи с Александром Лукашенко, сообщает
Президент дал поручение провести все необходимые финансовые расчеты, чтобы белорусские организации получили плату за фактически выполненные работы.
Михаил мясникович сообщил, что сопровождение деятельности комбината в соответствии с контрактом будет осуществляться до 2020 года. Это тоже оплачиваемая работа.
Кроме того, белорусская сторона поставила на комбинат много оборудования своих предприятий: отдельные виды проходческих комбайнов, электротехническое и механическое оборудование, техника МАЗа и "Амкодора".
"Все эти поставки осуществлялись на тендерных условиях. Это был не просто какой-то протекционистский режим для Беларуси. Наши предприятия и строительно-монтажные организации показали свою конкурентоспособность при возведении этого комбината", - подчеркнул Михаил Мясникович.
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Беларусь уже получила 700 млн долларов за строительство калийного завода в Туркменистане.
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