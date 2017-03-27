



Беларусь уже получила 700 млн долларов за строительство калийного завода в Туркменистане.

На счет ОАО "Белгорхимпром", которое является подрядчиком Гарлыкского горно-обогатительного комбината, перечислено уже 700 млн долларов за проведенные работы, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович по итогам встречи с Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА .

Президент дал поручение провести все необходимые финансовые расчеты, чтобы белорусские организации получили плату за фактически выполненные работы.

Михаил мясникович сообщил, что сопровождение деятельности комбината в соответствии с контрактом будет осуществляться до 2020 года. Это тоже оплачиваемая работа.

Кроме того, белорусская сторона поставила на комбинат много оборудования своих предприятий: отдельные виды проходческих комбайнов, электротехническое и механическое оборудование, техника МАЗа и "Амкодора".

"Все эти поставки осуществлялись на тендерных условиях. Это был не просто какой-то протекционистский режим для Беларуси. Наши предприятия и строительно-монтажные организации показали свою конкурентоспособность при возведении этого комбината", - подчеркнул Михаил Мясникович.



Председатель Совета Республики не исключил того, что Гарлыкский горно-обогатительный комбинат может стать партнером ОАО "Беларуськалий". "Этот вопрос обсуждался. Я думаю, что он будет и предметом переговоров во время визита главы государства в Туркменистан. Безусловно, с учетом профицитности калийного рынка (сегодня предложение выше, чем спрос) надо договариваться, чтобы выгодно торговать. Но есть различного рода схемы, и есть обязательства у государств", - констатировал он.