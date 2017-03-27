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Россия с 28 марта запрещает ввоз на свою территорию продукции с двух белорусских предприятий.

В очередной раз под ограничение попала молочная компания "Бабушкина крынка"из-за нарушений российских ветеринарно-санитарных требований. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает " Интерфакс ".

Также запрещен ввоз говядины с Могилевского мясокомбината из-за обнаружения листерий. Причина запрета на ввоз сыра компании "бабушкина крынка" - консервант натамицин. Ранее продукция "Бабушкиной крынки" уже попадала под запрет из-за использования натамицина.

По словам Сергея Данкверта, случай с "Бабушкиной кранкой" подтверждает отсутствие контроля со стороны ветеринарных служб за безопасностью продукции. В связи с этим принято решение ввести ограничения на поставки не только сыра, но и всей молочной продукции этого предприятия.

"Ограничение будет действовать до предоставления информации об устранении выявленных недостатков", - сказал глава Россельхознадзора.

Касаясь вопроса, связанного с доследственной проверкой по "делу Данкверта", которое ведется в Беларуси, С.Данкверт сообщил, что Россельхознадзор направил в прокуратуру РФ ответы на вопросы белорусской прокуратуры. От дальнейших комментариев по этому поводу он отказался.