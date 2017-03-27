Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с политическим экспертом Алексеем Дзермантом реакцию интернет-сообщества на актуальные события в Беларуси и за рубежом.

Разночтения в политических взглядах и приметы социальной напряженности, связанной с непростым положением в экономике, находят отражение в постах, комментариях, фото и видеосюжетах. Наиболее активные пользователи социальных сетей придерживаются традиционно пессимистических взглядов, не утруждая себя глубоким изучением проблем и тенденций, опираясь, в основном, на отжившие образы 25-летней давности.

При этом наиболее здравые суждения распространяют, в основном, представители интеллектуальных сообществ, которые хорошо владеют пониманием причин текущих проблем, но кто готов прислушиваться к их квалифицированным мнениям?

Широкий читатель, к сожалению, склонен к "желтизне", броской картинке, "жареной" новости. Он с удовольствием смакует идеи "перемен", при этом не понимая сути, цели и последствий этих самых перемен.

Как эффективно доносить до людей мнения экспертов? Достаточно ли ограничиться политическими ток-шоу, либо попытаться создать массовые, активные дискуссионно-просветительские площадки в интернете? Свое мнение по этим вопросам высказал философ, политический эксперт Алексей Дзермант.

"У противников существующего строя есть СМИ, есть блогеры, которые активно публикуются, распространяют информацию, сами что-то добавляют. С другой стороны, у представителей сторонников власти я не наблюдаю такой развитой многоуровневости и активности. Это проблема, ибо, если мы потеряем интернет — мы потеряем молодежь", — отметил эксперт.

По мнению Алексея Дзерманта такое упущение может обернуться тем, что умы молодых людей будут заполнены идеями, выводами и подходами, враждебными белорусской государственности.

Полную версию беседы с политическим экспертом Алексеем Дзермантом слушайте на радио Sputnik Беларусь.