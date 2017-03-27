Ассоциация « Белорусская федерация футбола » рада объявить о начале официального партнерства с РУП «Белтелеком» — национальным оператором связи и одним из крупнейших компаний подобного толка в Восточной Европе.





Сотрудничество обещает стать глобальным и охватить сразу несколько технических уровней. Об этом говорят как масштаб уже проделанных телекоммуникационных работ, так и уровень инвестиций. Запланирована модернизация всех арен Высшей лиги — включая даже те, что прежде радикально отставали в плане коммуникационной оснащенности.

Сергей Румас, председатель АБФФ.

— Хочу выразить признательность руководству РУП «Белтелеком» за интерес к нашим инициативам и содействие в их реализации. Соглашению предшествовала большая совместная работа по выработке регламента, обсуждению деталей кооперации и тщательной инспекции стадионов. Поначалу казалось, что обилие сложностей, возникавших в ходе работ, не позволят добиться успеха. Однако упорство и целеустремленность обеих сторон в желании вывести футбол Беларуси на новый технический уровень помогли справиться даже с самыми сложными вызовами".

Владимир Бережков, директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ.

— Получить в партнеры лидера отечественного рынка связи — большая честь и удача для нашей федерации. Ведь сотрудничество с «Белтелекомом» облегчает решение едва ли не всех проблемных вопросов, связанных с коммуникациями на футбольных аренах страны. Достаточно сказать, что кооперация уже в грядущем сезоне позволит оснастить волоконно-оптической линией связи каждый стадион Высшей лиги. Это, в свою очередь, позволит сделать грандиозный шаг навстречу реализации проекта по созданию футбольного телеканала в нашей стране.

Сергей Сиводедов, генеральный директор РУП «Белтелеком».

— В своей деятельности предприятие «Белтелеком» делает ставку на активную политику расширения и улучшения услуг электросвязи. Спорт вообще и футбол в частности до недавних пор оставался вне зоны нашего максимального охвата. Однако после оформления партнерства с АБФФ намерены исправить эту ситуацию — и помочь национальному чемпионату идти в ногу с самыми современными коммуникационными требованиями. Для каждого стадиона была создана карта размещения телекамер и производства сигнала, выработан план по оборудованию линий связи с высокой скоростью передачи данных, продуманы способы прокладки кабелей и оформления разводки. Другими словами, мы готовы и финансово, и технически поддержать белорусский футбол, чтобы сделать его лучше".