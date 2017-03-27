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В США обнаружили склад с тысячами запрещенных после "Дизельгейта" машин

28.03.2017 15:19 — Разное | Tut.by  
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Тысячи дизельных автомобилей, выкупленных концерном Volkswagen у владельцев по итогам «Дизельгейта», хранятся на заброшенных парковках в США. Видео с одной из таких стоянок было опубликовано на канале jacuzzibusguy на Youtube, пишет Autonews.

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Судя по всему, в ролике показаны выкупленные концерном модели Passat, Beetle и Golf. Машины стоят на заброшенном стадионе Silverdome. Западные СМИ ранее сообщали о еще двух подобных парковках: на пустующей военной базе в Калифорнии и в нефункционирующем порту города Балтимор.

Напомним, в США концерн VAG выделил на урегулирование дизельного скандала более 14 млрд долларов. Эти средства пошли на выплаты американским владельцам машин немецкого бренда, а также местным властям. Суд постановил компанию выкупить 475 тыс. машин с 2,0-литровыми дизельными двигателями.

Соглашение стало очередным шагом на пути урегулирования так называемого «дизельгейта», вспыхнувшего осенью 2015 года. Тогда выяснилось, что программное обеспечение в автомобилях Volkswagen с дизельными двигателями было настроено так, чтобы обходить экологические тесты в США, измеряющие уровень вредных веществ в выхлопных газах.

 
 
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Судя по всему, в ролике показаны выкупленные концерном модели Passat, Beetle и Golf. Машины стоят на заброшенном стадионе Silverdome.

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