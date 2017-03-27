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"История, рассказанная народом" или "Бессмертный полк" в книге
28.03.2017 15:32 — Разное | Sputnik Беларусь
"История, рассказанная народом" — это сборник биографий, историй и фото военных лет, которые в ходе масштабной акции "Бессмертный полк" собирались по всей России. Подробнее об издании на радио Sputnik писателю, историку и общественному деятелю Армену Гаспаряну рассказал руководитель проекта "История, рассказанная народом", директор центра экономического развития и сертификации РФ Роланд Шарифов.
"Обратили внимание два года назад, когда впервые в Москве более полумиллиона человек вышло с портретами своих дедов, прадедов, родственников, которые участвовали в Великой отечественной войне, что оказывается огромный пласт архивов и воспоминаний хранятся в обычных семьях. И родилась идея издать книгу на базе семейных архивов и воспоминаний. Мы знаем о маршалах, героях, но истории подвигов простых солдат хранятся только в семьях", — рассказал Шарифов.
В течение года была подготовлена и вышла в свет первая книга серии "История, рассказанная народом". Серия издается при помощи предпринимателей в регионах России и бесплатно передается в учебные заведения, библиотеки и архивы.
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
"Сейчас в электронном виде приходят запросы через Российское военно-историческое общество, и книга распространяется уже и в электронном виде, потому что спрос на историю оказался огромным. Когда бросили клич, сперва был маленький ручеек, а сейчас идет уже огромная река материалов от простых граждан со всей страны", — рассказал Шарифов.
К празднованию 9 мая приурочен выход второй книги серии "История, рассказанная народом", также на базе семейных архивов. Самое ценное в ней — это воспоминания, взгляд простого солдата на события, которые ему пришлось пережить, отметил руководитель проекта.
В проекте планируется и издание третьей части серии. Роланд Шарифов обратился к представителям всех стран бывшего СССР с предложением присылать истории о своих родных и близких в
Беседу с руководителем проекта "История, рассказанная народом", директором центра экономического развития и сертификации РФ Роландом Шарифовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Накануне празднования Дня Победы вышла в свет серия книг "История, рассказанная народом", изданная на основе материалов, собранных в ходе масштабной акции...
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