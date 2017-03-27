"История, рассказанная народом" — это сборник биографий, историй и фото военных лет, которые в ходе масштабной акции "Бессмертный полк" собирались по всей России. Подробнее об издании на радио Sputnik писателю, историку и общественному деятелю Армену Гаспаряну рассказал руководитель проекта "История, рассказанная народом", директор центра экономического развития и сертификации РФ Роланд Шарифов.

"Обратили внимание два года назад, когда впервые в Москве более полумиллиона человек вышло с портретами своих дедов, прадедов, родственников, которые участвовали в Великой отечественной войне, что оказывается огромный пласт архивов и воспоминаний хранятся в обычных семьях. И родилась идея издать книгу на базе семейных архивов и воспоминаний. Мы знаем о маршалах, героях, но истории подвигов простых солдат хранятся только в семьях", — рассказал Шарифов.

В течение года была подготовлена и вышла в свет первая книга серии "История, рассказанная народом". Серия издается при помощи предпринимателей в регионах России и бесплатно передается в учебные заведения, библиотеки и архивы.



© Sputnik/ Вячеслав Шарапов Худрук театра имени Горького: не вижу патриотических спектаклей

"Сейчас в электронном виде приходят запросы через Российское военно-историческое общество, и книга распространяется уже и в электронном виде, потому что спрос на историю оказался огромным. Когда бросили клич, сперва был маленький ручеек, а сейчас идет уже огромная река материалов от простых граждан со всей страны", — рассказал Шарифов.

К празднованию 9 мая приурочен выход второй книги серии "История, рассказанная народом", также на базе семейных архивов. Самое ценное в ней — это воспоминания, взгляд простого солдата на события, которые ему пришлось пережить, отметил руководитель проекта.

В проекте планируется и издание третьей части серии. Роланд Шарифов обратился к представителям всех стран бывшего СССР с предложением присылать истории о своих родных и близких в редакцию Sputnik , официальные группы информагентства в социальных сетях или по адресу: history@profiok.com.

Беседу с руководителем проекта "История, рассказанная народом", директором центра экономического развития и сертификации РФ Роландом Шарифовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.