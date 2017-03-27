Один человек получил травмы в результате лобового ДТП, которое произошло в Минске на улице Слободской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.





— Авария произошла 27 марта, около 21.00. По предварительной информации, Mercedes ехал со стороны улицы Рафиева в направлении улицы Громова в выделенной для поворота налево полосе. В какой-то момент в автомобиль врезался встречный Opel, водитель которого не сориентировался на дороге, — сказали в ГАИ.





В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила пассажирка Mercedes, ее доставили в больницу.