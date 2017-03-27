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В Минске Opel выехал на встречку и протаранил Mercedes

28.03.2017 15:40 — Разное | Tut.by  
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Один человек получил травмы в результате лобового ДТП, которое произошло в Минске на улице Слободской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


— Авария произошла 27 марта, около 21.00. По предварительной информации, Mercedes ехал со стороны улицы Рафиева в направлении улицы Громова в выделенной для поворота налево полосе. В какой-то момент в автомобиль врезался встречный Opel, водитель которого не сориентировался на дороге, — сказали в ГАИ.


В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила пассажирка Mercedes, ее доставили в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 27 марта, около 21.00, на столичной улице Слободской. В результате столкновения пострадала пассажирка Mercedes.

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