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Бывают флегматики, бывают с характером: как удержаться в седле
28.03.2017 16:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В конюшне для вас постараются подобрать подходящую лошадь: кому-то подойдет "самоходка", кому-то — лошадь с характером. А если хотите сразу подружиться с животным, возьмите с собой яблоко или морковку.
© Фото: личный архив
"Задача инструктора, будь то спорт или прогулочные походы — научить человека жить в гармонии с лошадью, объяснить, какое действие может сделать ей больно. Когда лошадь чувствует спокойное доверие к человеку, тогда и начинается настоящая спортивная езда. Кстати, именно конный поход — одна из лучших возможностей услышать ее язык", — рассказал владелец усадьбы "Золотая шпора" Павел Калинков.
Еще во времена Речи Посполитой Беларусь была известна своей кавалерией. Как начинающему всаднику сесть в седло, рассказали в конном клубе "Золотая шпора".
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Как подобрать себе конную школу и научиться жить в гармонии с лошадьми, смотрите на видео Sputnik.
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