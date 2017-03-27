В конюшне для вас постараются подобрать подходящую лошадь: кому-то подойдет "самоходка", кому-то — лошадь с характером. А если хотите сразу подружиться с животным, возьмите с собой яблоко или морковку.



© Фото: личный архив Купи коня: что стало с конницей ВКЛ и как научиться держаться в седле

"Задача инструктора, будь то спорт или прогулочные походы — научить человека жить в гармонии с лошадью, объяснить, какое действие может сделать ей больно. Когда лошадь чувствует спокойное доверие к человеку, тогда и начинается настоящая спортивная езда. Кстати, именно конный поход — одна из лучших возможностей услышать ее язык", — рассказал владелец усадьбы "Золотая шпора" Павел Калинков.

Еще во времена Речи Посполитой Беларусь была известна своей кавалерией. Как начинающему всаднику сесть в седло, рассказали в конном клубе "Золотая шпора".