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В Дятловском районе опрокинулся трактор: водитель в реанимации
Авария произошла 27 марта, около 10.00, вблизи деревни Лопушно Дятловского района. Об этом
По информации инспекторов, 54-летний тракторист ехал по трассе Р10, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где трактор опрокинулся. Предварительно, у техники отказало рулевое управление, поэтому водитель не смог удержать транспортное средство на дороге.
В результате ДТП тракторист получил тяжелейшие травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы.
По факту аварии проводится проверка.
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По предварительной информации, у техники отказало рулевое управление, поэтому тракторист не смог удержать транспортное средство на дороге.
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