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В Дятловском районе опрокинулся трактор: водитель в реанимации

28.03.2017 16:06 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 27 марта, около 10.00, вблизи деревни Лопушно Дятловского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


По информации инспекторов, 54-летний тракторист ехал по трассе Р10, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где трактор опрокинулся. Предварительно, у техники отказало рулевое управление, поэтому водитель не смог удержать транспортное средство на дороге.


В результате ДТП тракторист получил тяжелейшие травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы.

По факту аварии проводится проверка.

 
 
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По предварительной информации, у техники отказало рулевое управление, поэтому тракторист не смог удержать транспортное средство на дороге.

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