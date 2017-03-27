Авария произошла 27 марта, около 10.00, вблизи деревни Лопушно Дятловского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





По информации инспекторов, 54-летний тракторист ехал по трассе Р10, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где трактор опрокинулся. Предварительно, у техники отказало рулевое управление, поэтому водитель не смог удержать транспортное средство на дороге.





В результате ДТП тракторист получил тяжелейшие травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы.

По факту аварии проводится проверка.