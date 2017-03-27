Нередко после общественного обсуждения местные жители и общественные организации возмущены организацией этих обсуждений: то исполкомы не включают инициативные группы в комиссию, то местные говорят, что об обсуждении их не предупреждали, поэтому их «против» никто не учел. То вся общественность массово голосует против строительства дорог и социальных объектов — а они уже запроектированы.

Очевидно, что система общественных обсуждений не идеальна. Впрочем, организаторы общественных обсуждений — а ими всегда выступают местные исполкомы — уверяют, что обсуждение прошло по всем нормам «Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

Общественные организации не раз предлагали внести изменения в положение, чтобы предупредить все конфликтные ситуации. Но пока на их призыв никто не отреагировал.

Поэтому на днях кампания «Генплан — для минчан!» совместно с депутатом Палаты Представителей Анной Канопацкой провела встречу с представителями Минстройархитетуры, «Минскградо» и Комитета архитектуры и строительства Мингорисполкома, где представила предложения по изменению «Положения».

— Изменения мы готовили вместе ОО «Экодом» и товариществом «Зеленая Сеть», — говорит Денис Кобрусев, директор «Офиса консультационных услуг по решению экологических проблем» (кампания «Генплан — для минчан!»). — Основное изменение, которое мы хотим внести в «Положение» — это чтобы проектировщики еще до начала проектирования на своем сайте и на сайте местных администраций вывешивали информацию о начале разработки градостроительного проекта на конкретную территорию. Чтобы местные жители видели эту информацию и могли вносить свои предложения по тому, какие объекты нужны в их микрорайоне. То есть, чтобы прежде чем «рисовать» для района поликлинику, детсад или торговый центр, проектировщики представляли, какие объекты на самом деле нужны местным жителям. Может, вместо школы им нужна поликлиника, а вместо торгового центра — парковка. Понятно, что не все предложения местных жителей архитекторы будут учитывать, но так они хотя бы будут понимать, что нужно людям.



Общественные обсуждения все чаще проходят при полном аншлаге — минчанам не все равно, что построят возле их домов

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Еще одно важное изменение, которое активисты хотят внести, касается оповещения населения о начале общественного обсуждения. Сейчас это делают лишь на сайте администрации и через объявления на подъездах. Активисты предлагают информировать заинтересованных жителей и через электронную почту.

— Если люди будут слать свои предложения на электронную почту проектировщиков или местных властей заранее, то потом с ними можно иметь обратную связь: на их электронные адреса, когда проект уже будет готов, можно высылать информацию о начале общественного обсуждения, — говорит активист. — Мы также хотим, чтобы в «Положении» закрепили конкретные задачи организатора общественного обсуждения — местного исполкома. Например, что проведение презентации проекта — обязательно, включение местных жителей в комиссию — обязательно. Чтобы администрации не могли трактовать эти пункты как захотят.

Кроме того, активисты подготовили целый список изменений в «Положение». Например, они предлагают увеличить сроки проведения общественных обсуждений генпланов городов с 25 до 60 дней, а срок обсуждений других проектов увеличить до 30 дней. А информацию об утвержденном проекте размещать на сайте исполкома не на три месяца, а не менее, чем на три года.

— Наши предложения все приглашенные специалисты восприняли положительно. Теперь мы их в письменном виде направим в Минстройархитектуры, где их рассмотрят и в течение месяца примут решение, — говорит Денис Кобрусев. — Но если бы наши предложения приняли, это сняло бы очень много вопросов и то напряжение, которое обычно создается после проведения общественных обсуждений.