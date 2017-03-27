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Две мексиканки погибли из-за селфи на фоне летящего самолета
В Мексике две девушки погибли во время попытки сделать селфи на фоне самолета. Об этом сообщают местные издания
Инцидент произошел 25 марта в городе Чинипас. Жертвами стали 18-летняя Ниция Мендоза и 17-летняя Кларисса Моркехо. Девушки приехали на скачки, которые проходили в местном аэропорту.
По предварительным данным, они забрались на служебный грузовик, чтобы сделать селфи на фоне аэропорта. Однако девушки не заметили, что к ним приближается самолет. Лайнер задел их крылом, обе сразу же скончались от полученных ранений.
Селфи в неподходящее время нередко оказывается причиной неприятностей. К примеру, в мае прошлого года португалец
Белорусское МЧС в 2015 году
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Лайнер задел их крылом, обе сразу же скончались от полученных ранений.
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