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Президент не хочет ругаться ни с Арменией, ни с Азербайджаном из-за ареста блогера Александра Лапшина. Он также не верит, что в Нагорном Карабахе люди живут хорошо.

Во время встречи с послом Армении Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу ситуации с экстрадицией блогера Александра Лапшина.

Президент отметил, что Армения никогда ничего не говорила про Лапшина, а в розыск его объявил Азербайджан.

«Слушайте, при чем тут Армения? Армения мне про Лапшина никогда ничего не говорила. Был объявлен в розыск одной страной — Азербайджаном», – подчеркнул глава государства.

Он признался, что пожалел, когда узнал, что Беларусь задержала Лапшина.

«Когда его здесь задержали, я думаю, ну зачем его здесь задержали? Пускай бы он ехал куда угодно. Вот на свою голову проблемы, если уж откровенно говорить. Но задержали. Интерпол знал. Мы сообщили как положено, как законопослушные», – сказал Александр Лукашенко.

Он заверил, что блогера никто, кроме Азербайджана, не хотел забирать. «Кому мы должны были его передать? Передать тому, кто объявил его в розыск. Более того, это я в первый раз вам скажу и публично — а его и не хотел никто забирать. Это потом уже начали разыгрывать эту карту. Он гражданин трех стран — ни одна из стран на него не претендовала. Нет, надо с больной головы на здоровую перекинуть, и все. Поэтому в любом вопросе есть определенные подтексты, и этот вопрос будут склонять так, как кому-то это выгодно».

Об отношениях с конфликтующими странами

Почему мы должны с Азербайджаном или с Арменией ссориться или ругаться? Может быть, мы Азербайджану и Армении когда-нибудь пригодимся. Не посредниками. Но вот когда-нибудь пригодимся. Поэтому зачем мне лезть далеко туда, куда меня не просят.

О Нагорном Карабахе

Глава государства также высказался о ситуации в Нагорном Карабахе, оговорившись, что «это не наш вопрос», «нам там делать нечего».

Моя позиция, где бы я не был, одна: люди достойны жить достойно. Дальше я говорю — не верю, что сегодня в Нагорном Карабахе люди живут хорошо и достойно. Какое это достойно, если ты каждый день чувствуешь, что тебе на голову что-то может свалиться и у тебя жизнь может закончиться.

Поэтому Беларусь выступает за то, чтобы Армения и Азербайджан должны сесть за стол и решить проблему.

«Нельзя в политику разыгрывать эту карту, когда гибнут люди и бедствуют люди. Вот это наша непреклонная позиция по всем конфликтным точкам в мире. Будь то Украина, будь то Нагорный Карабах, Приднестровье и так далее», – считает президент.