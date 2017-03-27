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Видеофакт: девочка признается в любви "роботу"
28.03.2017 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
В социальные сети ролик со "знакомством" девочки Рейны и "робота" выложили накануне, и за сутки видео стало вирусным — оно собрали сотни тысяч просмотров, а на удивительную историю обратили внимание мировые СМИ.
Героиня видео сначала пытается поздороваться с "роботом", затем обнимает его и говорит "I wove you, wobot" — пытается произнести по-английски фразу "я люблю тебя, робот".
Реакции робота на признание девочки, судя по видео, не последовало.
Комментаторы видео отметили, что девочка выглядит очень милой, а именно поэтому ролик стал сверхпопулярным в социальных сетях.
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