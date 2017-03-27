В социальные сети ролик со "знакомством" девочки Рейны и "робота" выложили накануне, и за сутки видео стало вирусным — оно собрали сотни тысяч просмотров, а на удивительную историю обратили внимание мировые СМИ.

Героиня видео сначала пытается поздороваться с "роботом", затем обнимает его и говорит "I wove you, wobot" — пытается произнести по-английски фразу "я люблю тебя, робот".

Реакции робота на признание девочки, судя по видео, не последовало.

Комментаторы видео отметили, что девочка выглядит очень милой, а именно поэтому ролик стал сверхпопулярным в социальных сетях.