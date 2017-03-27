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34 компании перечислят часть прибыли государству

28.03.2017 17:02 — Разное | Ежедневник  
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34 компании перечислят часть прибыли государству

фото: euroradio.fm

У высокорентабельных организаций изымут часть дохода в государственный целевой бюджетный фонд нацразвития.

Перечень высокорентабельных организаций утвержден постановлением Совета Министров. В него входят 34 компании:

 "КБ-Радар",

"Беларуськалий",

"Мозырьсоль",

"Гродненская табачная фабрика "Неман",

"Гомельтранснефть",

 "Полоцктранснефть Дружба",

РУП "Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь",

"Белорусская универсальная товарная биржа",

 Белорусский научно-исследовательский институт транспорта "Транстехника",

информационно-рекламное коммунальное унитарное предприятие "Мингорсправка",

коммунальное производственное унитарное предприятие "Гомельоблтеплосеть".

Эти предприятия отдадут государству часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2016 год ежемесячно равными долями с апреля по июль 2017 года.

 
 
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У высокорентабельных организаций изымут часть дохода в государственный целевой бюджетный фонд нацразвития.

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