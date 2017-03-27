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34 компании перечислят часть прибыли государству
28.03.2017 17:02 — Разное | Ежедневник
фото: euroradio.fm
У высокорентабельных организаций изымут часть дохода в государственный целевой бюджетный фонд нацразвития.
Перечень высокорентабельных организаций утвержден постановлением Совета Министров. В него входят 34 компании:
"КБ-Радар",
"Беларуськалий",
"Мозырьсоль",
"Гродненская табачная фабрика "Неман",
"Гомельтранснефть",
"Полоцктранснефть Дружба",
РУП "Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь",
"Белорусская универсальная товарная биржа",
Белорусский научно-исследовательский институт транспорта "Транстехника",
информационно-рекламное коммунальное унитарное предприятие "Мингорсправка",
коммунальное производственное унитарное предприятие "Гомельоблтеплосеть".
Эти предприятия отдадут государству часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2016 год ежемесячно равными долями с апреля по июль 2017 года.
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У высокорентабельных организаций изымут часть дохода в государственный целевой бюджетный фонд нацразвития.
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