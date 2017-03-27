Задолженность по выплате зарплаты на начало февраля в Минской области была у 27 организаций, а в Витебской — у 76-ти компаний. В некоторых регионах предприятия вовремя рассчитались со своими сотрудниками.



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Информацию о просроченной задолженности предприятий по зарплате Белстат в последний раз опубликовал в мае прошлого года. В Минтруда также не озвучивают эти данные.

На 1 февраля задолженность по зарплате была в 27 организациях Минской области. Несвоевременно выплатили деньги предприятия Березинского, Борисовского, Вилейского, Воложинского, Крупского, Минского, Молодечненского, Несвижского, Пуховичского, Слуцкого, Смолевичского, Солигорского, Стародорожского и Червенского районов, сообщает Генпрокуратура. Год назад в Минской области было 4 предприятия, которые с опозданием выдали получки. А на начало сентября прошлого года задолженность по зарплате числилась за 44 организациями.

Чаще всего компании задерживают выплату зарплат из-за трудного финансового положения, наличия дебиторской и кредиторской задолженности, снижения объемов потребления товаров, работ и услуг.

В Витебской области на 1 марта в должниках числились 94 организации (год назад — 151), сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома. Общая сумма просроченной задолженности составила 4 миллиона 756,4 тысячи рублей. Среди них — 72 сельскохозяйственных предприятия (долг по зарплате составляет чуть больше 3 миллионов рублей), 13 промышленных предприятий (1 миллион 282,7 тысячи рублей) и 8 строительных (394,7 тысячи рублей). Одна жилищно-коммунальная организация была признана банкротом.

При этом на 1 феврали в Витебской области задолженность по зарплате числилась за 76 организациями (год назад — 153), которые в общей сложности несвоевременно выплатили работникам 2 миллиона 733,1 тысячи рублей. Для сравнения: в сентябре прошлого года задолженность по получкам в Витебской области была у 114 организаций на общую сумму 3 миллиона 948,9 тысячи рублей.

На предприятиях Гродненской области задолженность по зарплате, которая имелась на 1 февраля, уже погашена. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Гродненского облисполкома Сергей Мясников. При этом собеседник не стал уточнять, сколько организацией не смогли вовремя рассчитаться со своими работниками.

В Брестской области на начало февраля не было долгов по зарплате, как и год назад.

— В Гомельской области последние полгода задолженности по зарплате практически нет, — сказал заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Гомельского облисполкома Александр Семионов. — В нашей области этой темой очень активно занимается губернатор, поэтому все отрасли постоянно держат этот вопрос на контроле и понимают, что заработную плату, которую человек заработал, нужно выплатить. Зарплата и так не такая большая сегодня, чтобы позволить себе ее еще не выплачивать.

По словам Александра Семионова, на начало февраля долг по зарплате был у одной строительной организации «по технической причины — не вовремя поступили от заказчика деньги». В итоге получки работникам выдали с опозданием в несколько дней.

В Могилевском облисполкоме и Мингорисполкоме не предоставили данные по задолженности по зарплате. При этом на начало ноября прошлого года в Могилевской области просроченная задолженность по выплате зарплаты была в 66 организациях на 3,15 миллиона рублей. Больше всего задолжали ОАО «Фирма «Кадино», ОАО «Фирма «Вейно» и ОАО «Могилевский ленок» — 214,3 тысячи рублей, 132,4 тысячи рублей и 113,9 тысячи рублей. А в Минске в январе-сентябре прошлого года по требованию прокуроров 49 субъектов хозяйствования погасили задолженность по зарплате в сумме 3 миллиона 837 тысячи рублей.

В прошлом году в Беларуси за несоблюдение сроков выплаты зарплаты к административной ответственности привлекли 4184 нанимателя и 4027 должностных лиц, сообщили БЕЛТА в Минтруда. Задолженность по зарплате допускали организации всех областей и Минска. Большинство организаций-должников (80%) — сельскохозяйственные. Просроченную задолженность допускали также организации, подчиненные Минстройархитектуры, Минпрому, Минтрансу, Минсельхозпроду, Минобразования, Минторгу, концернам «Беллегпром» и «Беллесбумпром».

Напомним, в прошлом году предприятиям-должникам по зарплате запретили брать на работу иностранцев.