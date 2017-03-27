МИНСК, 28 мар — Sputnik. Учения спасателей пройдут ночью на станции метро "Малиновка" в Минске, сообщил Sputnik официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко.

Учения пройдут ночью со вторника на среду. Случайных очевидцев события в МЧС призывают не пугаться — все "по плану".

"Начнутся учения около часа ночи и завершатся к трем-четырем часам утра. Наверху будут стоять наши машины, но все действие развернется под землей", — поделился подробностями представитель столичного МЧС.

Планируется, что в учениях будут задействованы более 20 единиц техники и около 100 спасателей.

Прошлые масштабные учения минские спасатели проводили в декабре: тогда "объектом" выбрали ТРЦ Galleria Minsk. Также МЧС проводило свои мероприятия и на ряде других массовых объектов.