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МЧС: на станции метро "Малиновка" ночью будут учения

28.03.2017 17:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Учения спасателей пройдут ночью на станции метро "Малиновка" в Минске, сообщил Sputnik официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко.

Учения пройдут ночью со вторника на среду. Случайных очевидцев события в МЧС призывают не пугаться — все "по плану".

"Начнутся учения около часа ночи и завершатся к трем-четырем часам утра. Наверху будут стоять наши машины, но все действие развернется под землей", — поделился подробностями представитель столичного МЧС.

Планируется, что в учениях будут задействованы более 20 единиц техники и около 100 спасателей.

Прошлые масштабные учения минские спасатели проводили в декабре: тогда "объектом" выбрали ТРЦ Galleria Minsk. Также МЧС проводило свои мероприятия и на ряде других массовых объектов.

 
Теги: Минск
 
 
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Учения столичных спасателей продлятся с часу ночи до трех-четырех часов утра, все действия развернутся под землей.

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