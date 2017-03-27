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Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев: организаторы "Песни года" назвали ведущих концерта в Минске

28.03.2017 17:43 — Разное | Tut.by  
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«Песня года» с участием звезд эстрады, состав которых определится путем голосования в чартах российских радиостанций, состоится в Минске 3 декабря на сцене «Минск-Арены». Ведущими концерта станут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.


В прошлом году в «Минск-Арене» состоялся 45-й — юбилейный фестиваль «Песня Года». София Ротару, Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Нюша, группа IOWA и многие другие артисты стали участниками крупного концертного шоу 2016 года.

В этом году на сцене «Минск-Арены» соберутся исполнители, которые напомнят о самых счастливых минутах уходящего года. Пожалуй, это единственный случай, когда за один вечер на одной сцене можно увидеть всех представителей российского шоу-бизнеса. Ведущими концерта станут бессменные на протяжении последних нескольких лет Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением главного дирижера и художественного руководителя Виктора Бабарикина.

Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цена билетов от 28 до 300 рублей.

Дополнительная информация по телефону (017) 2 299 166, касса (017) 2 299 039.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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"Песня года" с участием звезд эстрады, состав которых определится путем голосования в чартах российских радиостанций, состоится в Минске 3 декабря на сцене...

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