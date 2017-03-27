

фото: ria.ru

Минфин РФ собирается более тщательно выбирать банки для размещения бюджетных средств и участия в госпрограммах.

В 2016 году государство потеряло около ста миллиардов рублей в банках, лишившихся лицензии, сообщил на конференции Ассоциации российских банков (АРБ) глава Минфина Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Поэтому очевидно, что государство тоже беспокоит надежность банков, банковской системы. И соответственно использование государственных средств тоже, мы считаем, должно осуществляться в проверенных, надежных банках», — подчеркнул министр финансов.

Правительство, добавил Силуанов, намерено применять национальные рейтинги при оценке банков, которые планируется задействовать для размещения бюджетных средств и участия в госпрограммах.

Сумму потерь бюджетных средств в разорившихся банках Силуанов, сообщает «Интерфакс», назвал, комментируя вступительную речь главы АРБ Гарегина Тосуняна. Глава АРБ, в частности, упрекнул государство в создании неравных условий для банков в части доступа к госсредствам и отсутствии логики в соответствующем регулировании.

«Мы за счет государственных средств в банках за последний год потеряли более 100 миллиардов рублей — в банковском секторе государственных средств», — рассказал министр.

В 2016 году, сообщал в конце декабря ЦБ, лицензии были отозваны у 93 банков. Крупнейшей из кредитных организаций, лишившейся лицензии в 2016 году, стал Внешпромбанк. В этом банке, входившим в число 50 крупнейших в РФ по размеру капитала, находились, в числе прочих, счет Олимпийского комитета России.

В декабре 2016 года ЦБ ввел временную администрацию в одном из крупнейших банков Татарстана — Татфондбанке. В марте у этой кредитной организации, занимавшей 42-е место в России, была отозвана лицензия. Вслед за Татфондбанком лицензий лишились еще несколько связанных с ним региональных банков.