Социальная сеть Facebook анонсировала возможность добавить на фото маску от стартапа MSQRD. За созданием сервиса стоят в том числе и белорусские разработчики.



Изображение: newsroom.fb.com

Чтобы сделать фото или видео с маской, нужно нажать на значок камеры в верхнем левом углу приложения Facebook или провести пальцем вправо в разделе «Лента новостей».

Опция доступна в обновленной версии приложений для iOS и Android, пользователи по всему миру смогут установить ее на этой неделе. Активная аудитория приложения Facebook превышает миллиард человек.

Напомним, сервис MSQRD накладывает на лицо пользователя разнообразные эффекты в режиме реального времени. В марте 2016 года белорусскую компанию-разработчика MSQRD приобрел американский ИТ-гигант Facebook.

В интервью TUT.BY в марте 2016 года разработчики сервиса называли сделку в Facebook «началом большой дороги». В качестве цели они указывали распространить маски по всему миру. «Начнем с этих полутора миллиардов», — говорил тогда Евгений Невгень об аудитории соцсети.