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Сервисом белорусов теперь может пользоваться миллиард человек
Социальная сеть Facebook
Чтобы сделать фото или видео с маской, нужно нажать на значок камеры в верхнем левом углу приложения Facebook или провести пальцем вправо в разделе «Лента новостей».
Опция доступна в обновленной версии приложений для iOS и Android, пользователи по всему миру смогут установить ее на этой неделе. Активная аудитория приложения Facebook
Напомним, сервис MSQRD накладывает на лицо пользователя разнообразные эффекты в режиме реального времени. В марте 2016 года белорусскую компанию-разработчика MSQRD
В интервью TUT.BY в марте 2016 года разработчики сервиса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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Опция доступна в обновленной версии приложений для iOS и Android, пользователи по всему миру смогут установить ее на этой неделе.
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