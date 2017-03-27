С минувшей недели в Гродно работает новое такси — «Выдатнае». Руководство компании обратилось к национальным мотивам: автомобили оклеены вышиванкой, а диспетчеры общаются на белорусском языке, сообщает портал autogrodno.by.





— После оклейки наших автомобилей в национальную символику гродненцы стали фотографировать машины и размещать снимки в социальных сетях. Вместе с этим появились и первые происки конкурентов. В первый же день работы мы совершили около 20 ложных выездов, а на следующий день под колесо машины подложили шурупы, из колеса другой машины выкрутили золотник, — рассказывает о первых днях старта Алексей Белокурский, владелец такси «Выдатнае».

— Неужели каждое новое такси в Гродно так «приветливо» встречают?

— Не каждое, все зависит от тарифов. Если кто-то в Гродно снижает тариф, у него сразу начинаются проблемы. Мы возим по тарифами ниже средних и каждую 6-ю поездку везем на 3 рубля дешевле. Из-за этого бонуса появились претензии, — поясняет организатор. — Но мы в сфере пассажироперевозок работаем с 2012 года и знаем всех на гродненском рынке, поэтому смогли быстро найти зачинщиков и остудить их пыл. Пока предупреждениями, но впредь будем обращаться в милицию.





Алексей пояснил, что все эти годы его автомобили трудились в другом крупном такси города. Теперь же он с компаньонами решил, что эффективнее возвращать деньги за поездку своим пассажирам, нежели сторонней диспетчерской. Все автомобили перевозчика оклеены различными орнаментами. Каждый орнамент несет в себе смысл.

— Над нами уже шутят, что в багажнике мы возим картошку, а пассажиров угощаем драниками. Возможно, так и будет. А пока стремимся поддерживать беседы с пассажирами на белорусском языке, если клиент не против, конечно, — рассказывает Алексей.

— Надпись «ProTaxi» уже давно встречается на автомобилях других служб, почему теперь и на «Выдатном»?

— Мы полностью независимая служба. Надпись означает, что мы работаем в одной диспетчерской программе с другими гродненскими службами. То есть, если в определенный час пик все наши автомобили будут заняты, мы не заставим клиента ждать и передадим заказ в партнерскую службу. Машина будет подана быстро, тарифы останутся нашими, — уверяет Алексей.

— Чтобы минимизировать расходы, у нашего такси собственная диспетчерская, собственный механик и медперсонал. Перед каждым выездом водитель получает путевой лист, проходит осмотр у медика, — говорит собеседник.





— Перед набором девушек для работы в диспетчерской мы всех желающих предупреждали, что общаться нужно будет на роднай мове. Мы приятно удивлены, девушки позитивно восприняли наше пожелание.

Диспетчер Юлия рассказала, что когда начала принимать заказы на поездки на белорусском языке, некоторые гродненцы от неожиданности начинали посмеиваться и говорить, как это здорово. Были случаи, когда люди начинали говорить на русском, а потом невольно переходили на белорусский и продолжали так, как будто общаются на родном языке ежедневно. Но чаще разговор с той стороны телефона происходит на русском, лишь в конце гродненцы добавляют «Дзякуй», либо «Чакаем».





— За эту неделю только одна женщина попросила говорить на русском, а один парень не понял, что значит «Чакайце 5−7 хвiлiн». Но вообще, реакция позитивная и претензий не было. Создается впечатление, что гродненцам нравится. Порой даже водители сообщают, что во время поездки пассажиры говорили с ними на белорусском. Мы стараемся совершенствовать навык языка у наших водителей. По рации говорим с ними на белорусском, — пояснила Юлия.

— Не слишком ли много в Гродно такси, неужели еще есть свободная ниша?

— Каждый будний день в Гродно 6000 человек пользуются услугами такси, а в выходной — порядка 9000 человек. Суммарно в городе 12 диспетчерских служб с количеством автомобилей от нескольких единиц до сотни. По опыту других городов, у нас не самый насыщенный услугами такси регион.