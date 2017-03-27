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Кобяков и Медведев встретятся в Москве 30 марта
Встреча премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с его российским коллегой Дмитрием Медведевым состоится в Москве 30 марта. На ней будет обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы белорусского правительства Владислав Савичев, отметив, что на встрече будут обсуждаться «актуальные вопросы взаимодействия, как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях» Беларуси и России.
Напомним, между странами до сих порт остаются неурегулированными нефтегазовые вопросы. Кроме того, периодически возникают проблемы в
Заседание Евразийского межправительственного совета, состоявшееся в начале марта в Бишкеке, показало, что стороны имеют взаимные претензии по вышеупомянутым и другим вопросам.
По словам Кобякова, проблемы, возникшие между странами, мешают Беларуси принимать участие в многосторонних интеграционных процессах. Медведев отметил, что страны ЕАЭС получили льготные цены на газ только благодаря своему членству в этой организации. Также он сказал, что «здесь никто никого насильно не держит».
Предполагается, что главы правительств затронут актуальные вопросы двухстороннего торгово-экономического сотрудничества в области энергетики, промышленности и агропромышленного комплекса.
Планируется также рассмотреть вопросы интеграционного взаимодействия в рамках СГ и ЕАЭС.
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Россия требует у Беларуси оплаты долгов по поставкам газа, Беларусь же долг не признает.
Напомним, что в ходе «Большого разговора с президентом» 3 февраля Александр Лукашенко также признал, что стороны
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Встреча премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с его российским коллегой Дмитрием Медведевым состоится в Москве 30 марта. На ней будет обсуждаться...
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