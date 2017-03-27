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Кобяков и Медведев встретятся в Москве 30 марта

28.03.2017 18:22 — Разное | БДГ  
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Встреча премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с его российским коллегой Дмитрием Медведевым состоится в Москве 30 марта. На ней будет обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы белорусского правительства Владислав Савичев, отметив, что на встрече будут обсуждаться «актуальные вопросы взаимодействия, как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях» Беларуси и России.

Напомним, между странами до сих порт остаются неурегулированными нефтегазовые вопросы. Кроме того, периодически возникают проблемы в поставках белорусских продуктов в Российскую Федерацию.

Заседание Евразийского межправительственного совета, состоявшееся в начале марта в Бишкеке, показало, что стороны имеют взаимные претензии по вышеупомянутым и другим вопросам.

По словам Кобякова, проблемы, возникшие между странами, мешают Беларуси принимать участие в многосторонних интеграционных процессах. Медведев отметил, что страны ЕАЭС получили льготные цены на газ только благодаря своему членству в этой организации. Также он сказал, что «здесь никто никого насильно не держит».

Предполагается, что главы правительств затронут актуальные вопросы двухстороннего торгово-экономического сотрудничества в области энергетики, промышленности и агропромышленного комплекса.

Планируется также рассмотреть вопросы интеграционного взаимодействия в рамках СГ и ЕАЭС.

10 февраля в Москве российский вице-премьер России Аркадий Дворкович и его белорусский коллега Владимир Семашко в очередной раз обсудили спорный вопрос, сколько должны стоить поставки российского газа в Беларусь и есть ли за него долг со стороны белорусской стороны. Однако к каким-нибудь конкретным результатам переговоры не привели.

Россия требует у Беларуси оплаты долгов по поставкам газа, Беларусь же долг не признает. Конфликт перешел в политико-психологическую стадию, говорят эксперты, и напоминают, что экономика в белорусско-российских отношениях от политики неотделима.

Напомним, что в ходе «Большого разговора с президентом» 3 февраля Александр Лукашенко также признал, что стороны не смогли согласовать вопросы по нефти и газу, отметив, что Беларусь сегодня платит не по стоимости, заложенной в контракте (132 доллара за тысячу кубометров), а по цене, которую считает справедливой – около 70 долларов за тысячу кубометров.

 
 
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Встреча премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с его российским коллегой Дмитрием Медведевым состоится в Москве 30 марта. На ней будет обсуждаться...

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