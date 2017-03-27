22 марта на российском рынке банковских услуг появился новый финансовый продукт – карта рассрочки «Халва», которую начал выпускать «Совкомбанк».

Как подчеркивает Андрей Спиваков, управляющий директор ПАО «Совкомбанк», это первая федеральная карта рассрочки». Работать российская «Халва» будет точно так же, как и в Беларуси: держатель карты может совершать по ней покупки в компаниях-партнерах банка, оплачивая их в рассрочку, без начисления процентов и без первого взноса.

Сотрудничество между ЗАО «МТБанк» и ПАО «Совкомбанк» осуществляется на основе договора франчайзинга, позволяющего российской стороне использовать бренд «Халва» и всю его атрибутику для продвижения карты рассрочки на российском рынке. Со стороны ЗАО «МТБанк» осуществлялся консалтинг по данному проекту и техническая поддержка запуска.

Востребованность такого платежного инструмента доказана на опыте Беларуси, где карты рассрочки «Халва» с 2014 года выпускает МТБанк. За это время, по словам Игоря Бычека, заместителя председателя правления ЗАО «МТБанк», «Халва» стала самым популярным кредитным продуктом в стране. Как считает Андрей Спиваков, в условиях, когда реальные доходы, а вместе с ними и платежеспособный спрос россиян, снижаются 26 месяцев подряд (Роскомстат), выпуск карты рассрочки более чем актуален и в нашей стране.

К старту продаж карты рассрочки «Халва» «Совкомбанк» запустил портал Halvaсard.ru, доступный с любого устройства - от стационарного компьютера до мобильного телефона. На сайте можно увидеть все предложения и акции партнеров, а также следить за историей покупок в личном кабинете.

Сейчас у «Совкомбанка» около 1 200 партнеров, карта принимается в 10 000 магазинах. К концу года банк рассчитывает увеличить эти цифры по крайне мере вдвое, ведутся переговоры о привлечении к проекту авиакомпаний, туристических фирм и представителей других отраслей. К проекту подключены более 2 000 белорусских магазинов, где смогут делать покупки российские владельцы карт «Халва». По словам Андрея Спивакова, к концу года банк планирует иметь в портфеле не менее 1 миллиона активных карт «Халва».

Как отметил Игорь Бычек, популярность и востребованность карты «Халва» в Беларуси показали большой потенциал этого продукта. Картой с удовольствием пользуются все - молодежь и люди старшего поколения, минчане и жители областных и районных городов. Охват партнерской сети также говорит об эффективности карты «Халва» для белорусского ритейла.

ПАО «Совкомбанк» — один из наиболее успешных универсальных банков России. Это 9 тысяч сотрудников, которые трудятся в 2 тысячах отделений и мини-офисов, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции банков: в 2014 году Совкомбанк приобрёл 100% акций ДжиИ Мани Банка у корпорации General Electric (США); в 2015 году Совкомбанк приобрёл 100% российской дочерней структуры индийского ICICI Bank и выиграл конкурс на санацию банка «Экспресс-Волга». Банк занимает 19 место по размеру активов (514 млрд руб.). Международные рейтинги Совкомбанка: «В+», прогноз «стабильный» (S&P) и «ВB-». Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство АКРА 25 ноября 2016 г. присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг на уровне «A-» со «стабильным» прогнозом.

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МТБанк создан 14 марта 1994 года, и сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся банков в Беларуси. За годы работы МТБанк стал лидером инновационных продуктовых решений на рынке банковской розницы: вывел на рынок первую в Беларуси карту рассрочки - Халва, создал популярную линейку расчетных карт - Халва Плюс, PayOkay, Автокарта и др., первую банковскую форекс-площадку MTBankFX, уникальный цифровой продукт ИКС Карту, позволяющую объединить все карты МТБанка в одной. Таким образом, МТБанк дает возможность каждому белорусу пользоваться всеми благами финансовой цивилизации и воплощать свои мечты. МТБанк устойчиво входит в тройку лидеров на рынке потребительского кредитования. По итогам 2016 года банк стал вторым по количеству эмитированных карт без учета зарплатных (с учетом зарплатных карт 4-ое место). МТБанк традиционно входит в десятку по объемам привлекаемых депозитов населения. www.mtbank.by