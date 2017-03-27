С сегодняшнего дня члены семьи Игнатович по адресу: Ржавецкая, 77, не проживают — их официально выселили. Однако ключи от квартир, в которые их прописали по решению суда, они брать отказались. В доме на законных основаниях сможет проживать теперь только Татьяна Маринчик, супруга одного из собственников Ивана Игнатовича. А вот на земельном наделе, не учтенном в решении Мингорисполкома об изъятии, Галина Игнатович намерена поставить палатку и вести хозяйство.





К приходу судебных исполнителей бывшие собственники имущество уже развезли по родственникам и друзьям. В доме на Ржавецкой остаются лишь вещи Татьяны Маринчик. Как пояснил представитель застройщика «Тапас» Тарас Тугаринов, она же будет хранителем тех оставшихся вещей, которые принадлежат бывшим собственникам:

— Как только вступит решение суда в силу (о выселении. — Прим. TUT.BY), будут проведены точно такие же мероприятия при выселении. Маринчик ничего не положено по закону, поэтому она будет выселена к мужу в квартиру в соответствии с принятым судом решением.



Татьяна Маринчик

Кстати, в этот день на Ржавецкой была и Татьяна Маринчик, которую застройщик заподозрил в заключении фиктивного брака с Иваном Игнатовичем:

— В доме действительно остались только мои вещи. Вот в этой комнате мы живем с Ваней, здесь завтракаем и ужинаем. Что нужно еще предъявить, чтобы доказать, что мы с ним муж и жена?



Представитель «Тапас» Тарас Тугаринов

Пока судебные исполнители описывали оставшееся имущество, Тарас Тугаринов отвечал на вопросы журналистов о земельном участке, который, по словам Галины Игнатович, оказался не учтенным в решении суда:

— Он всегда был. Нужно понимать, что этот участок находится в совместном пользовании с собственниками квартиры номер два этого дома. Один участок предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома. И поскольку объекты недвижимости, в том числе подлежащие сносу квартиры, располагались на этом земельном участке, оценка производилась на основании решения Мингорисполкома об изъятии и оценки «Белгипрозем». Были определены убытки, определен их размер. В этой части права собственников реализованы. Второй участок был выделен двум семьям для ведения подсобного хозяйства. Поэтому размер убытка при изъятии этого участка будет определен в решении исполкома об изъятии и предоставлении этого участка застройщику. 6 марта представители «Белгипрозема» приходили сюда, чтобы оценить размер убытка для последующей оценки ограждения, насаждений и всего, что необходимо. Их не пустили на участок. Поэтому на сегодняшний день оценка не произведена и именно по вине собственников данной квартиры. Но такая оценка будет — представитель «Белгипрозема» ожидает, когда будет закончено это мероприятие (выселение. — Прим. TUT.BY). Будет произведен осмотр с последующей оценкой убытков. Размер убытка собственникам будет определен решением Мингорисполкома и выплачен. Не надо спекулировать на том, что кто-то забыл и что-то не реализовано.









Словам представителя «Тапаса» Игнатовичи не верят. Говорят, после того как вместо компенсации, на которую они рассчитывали (две двухкомнатные квартиры и денежная компенсация), им по суду застройщик выделил три квартиры, веры нет:

— Купили неликвид и раздают людям! — говорит Галина Константиновна. — У «Тапаса» нет никаких доказательств того, что мы отказывались от лучших вариантов, но его слышат в судах. Нас — нет.



Постановление о выселении

Как нам рассказал сын Галины Игнатович Константин, на сегодняшний день решения Мингорисполкома по второму участку не выносилось. Однако есть решение об изъятии всей земли и передачи ее «Тапасу».

— Как будут реализованы наши права, никто не понимает. Галина Константиновна обратилась с иском в суд за признанием за ней права на компенсацию в рамках указа № 58 за земельный участок.

— Теперь у нас нет жилья, — говорит Галина Игнатович. — Будем жить у родственников, друзей. Нас изгоняют из нашего дома… Мы же часть народа, государства. Нас не слышат в судах, в прокуратуре. Осталась надежда на Верховный суд. Куда мы только ни писали письма и жалобы — нет результата.

По поводу слов президента, который поручил разобраться в ситуации «по закону» и «по справедливости», Галина Игнатович говорит:

— Подчиненные наверное не слышали его, не исполнили его указания.



Галина Константиновна не разрешает специалисту «Белгипрозема» проводить оценку участка

После того как судебные исполнители уехали, на участке действительно появился специалист «Белгипрозема». Оказалось, что его пригласил «Тапас» для оценки неучтенного участка. Галина Константиновна оценщика на территорию не пустила:

— Сегодня это моя земля, я могу лечь и лежать на ней! А вам я не разрешаю на нее заходить. Я завтра здесь палатку поставлю и буду в ней жить. Это мое подсобное хозяйство — хрюшку куплю, козочку. И ничего вы мне не сделаете, пока не будет решения Мингорисполкома. Меряйте ту землю, которую отобрали. Почему вы приходите на мой участок без документов?

Специалист «Белгипрозема» в конфликте участвовать не пожелал — в подтверждение своих намерений никого не пускать Галина Константиновна воткнула вилы на границе участка.



