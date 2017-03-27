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С каплицей и в лучших традициях: объявлен конкурс проекта мемориала в Куропатах

28.03.2017 17:33 — Разное | Tut.by  
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Информация о конкурсе размещена на сайте Министерства культуры. От конкурсантов требуется предоставить не только архитектурно-пластическую визуализацию мемориала, но и пояснительную записку с обоснованием проекта и расчетом его примерной стоимости, генеральный план в масштабе 1:500, проектное градостроительное решение пространства урочища Куропаты с памятным знаком и модель памятного знака.

Уточнено, что Минкульт хочет видеть в образном решении мемориала. Памятный знак должен быть выдержан «в лучших традициях классического и национального монументального искусства, лаконично вписываться в ландшафт, быть посвященным произошедшим в данном месте трагическим событиям и отражать идею увековечивания памяти всех безвинно погибших жертв 20 столетия в истории Беларуси».

Министерство культуры хочет видеть обязательно образ каплицы — как символа общенациональной памяти и примирения. Где именно по отношению к урочищу будет размещен знак, автор может решать сам.

Конкурсные работы будут принимать до 26 апреля 2017 года включительно.

До начала объявления конкурса от группы, изучавшей границы урочища, поступало предложение создать возле Куропат информационный центр, где можно было бы узнать, что именно происходило в урочище. Построить съезд и парковку (сейчас у тех, кто едет по кольцевой, нет возможности подъехать к урочищу и припарковаться). Обозначить на местности дорогу, по которой везли жертв в лесной массив — дорога и сейчас существует. И сохранить все, что уже создали люди для увековечения памяти жертв репрессий. Возможно, эти предложения также будут учтены позже.

 
 
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Участвовать могут профессиональные архитекторы и скульпторы.

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