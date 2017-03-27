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Белорусские футболисты играют в гостях с Македонией. Мультимедийный онлайн TUT!

28.03.2017 18:52 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по футболу проводит сегодня гостевой товарищеский матч против команды Македонии.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Главный тренер нашей сборной Игорь Криушенко выставил на поединок следующий состав: Гутор Кисляк (к), Поляков, Политевич, Сиваков, М.Володько, Драгун, Кендыш, Савицкий, Стасевич, Родионов. Запасные: Горбунов, Филипенко, Мартынович, Бордачев, Маевский, Брессан, Гордейчук, Риос, Скавыш, Сигневич.


  

Швеция
  0−0  

Беларусь

 
 
  

 

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Сборная Беларуси по футболу проводит сегодня гостевой товарищеский матч против команды Македонии.

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