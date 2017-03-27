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Видеофакт: робот приглашал на танец посетительниц выставки в Кельне

28.03.2017 18:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На ежегодной выставке в Кельне IDS —2017 белорусские стоматологи не только познакомились с последними мировыми новинками медицины, но даже подружились с этим забавным маленьким японским роботом.

Видеофакт: робот приглашал на танец посетительниц выставки в Кельне
© marxj1
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Его зовут Пеппер и он, как настоящий джентльмен, не отказал себе в удовольствии пригласить даму на танец.

Продажи робота Pepper стартовали летом 2015 года, первая партия в 1000 штук была распродана за минуту. Робот умеет поддерживать разговор и выполнять простые поручения. К сожалению, выполнять уборку дома или мыть посуду робота пока не научили.

 
 
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Человекоподобный робот по имени Пеппер приглашал потанцевать посетительницы медицинской выставки, которая прошла в немецком Кельне. Смотрите на видео, как вел...

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