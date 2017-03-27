На ежегодной выставке в Кельне IDS —2017 белорусские стоматологи не только познакомились с последними мировыми новинками медицины, но даже подружились с этим забавным маленьким японским роботом.

Его зовут Пеппер и он, как настоящий джентльмен, не отказал себе в удовольствии пригласить даму на танец.

Продажи робота Pepper стартовали летом 2015 года, первая партия в 1000 штук была распродана за минуту. Робот умеет поддерживать разговор и выполнять простые поручения. К сожалению, выполнять уборку дома или мыть посуду робота пока не научили.