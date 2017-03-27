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Всемирный банк приступил к разработке новой стратегии по оказанию поддержки Беларуси на 2018-2021 годы.

Об этом сообщил сегодня,28 марта, на встрече с первым заместителем премьер-министра Беларуси Василием Матюшевским старший вице-президент Всемирного банка по операционным вопросам Кайл Питерс, передает БЕЛТА.

В течение последних нескольких лет Всемирный банк увеличил объемы поддержки Беларуси.

"Одна из причин, по которой я приехал сюда, состоит в том, что сейчас мы находимся в начале процесса разработки и согласования с вами новой стратегии по оказанию поддержки Беларуси со стороны группы Всемирного банка на 2018-2021 годы", - подчеркнул Кайл Питерс. По его словам, У Всемирного банка с Беларусью большая программа проектов в различных сферах - образовании, здравоохранении, энергетике, водоснабжении, транспорте, развитии инфраструктуры, управлении государственными финансами.

"Портфель проектов в Беларуси относится к более эффективно реализуемым по сравнению со многими другими странами. Это подтверждает серьезность ваших намерений", - подытожил Кайл Питерс.

