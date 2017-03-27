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ФИФА дисквалифицировала Месси

28.03.2017 19:34 — Разное | Tut.by  
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Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.


Фото: Reuters

29-летний форвард не сыграет в ближайших четырех встречах сборной Аргентины. Причина дисквалификации — оскорбления арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. Также Месси оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков (10,2 тысячи долларов).

Первый матч, на который распространяется дисквалификация — отборочная встреча между сборными Аргентины и Боливии, которая пройдет в среду, 29 марта.

Игра сборных Аргентины и Чили прошла 23 марта и завершилась победой команды Месси со счетом 1:0.

После 13 туров Аргентина занимает третье место в таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2018. Команда Месси на 8 очков отстает от лидирующей Бразилии и на 2 опережает идущих шестыми футболистов Чили. Прямые путевки на чемпионат мира в России получают первые четыре сборные отборочного этапа. Команда, занявшая пятое место, сыграет в стыковых матчах.

 
 
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Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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